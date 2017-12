Un pesebre en vez de un palacio, el eje de la reflexión del vicario

Entrevistado por EL DIARIO, el sacerdote dijo que “la violencia solo engendra violencia” y que los más perjudicados por la misma son los desprotegidos

“Los procesos los hacen los pueblos mientras marchan en medio de sus sufrimientos”.

Con énfasis, el vicario general de la Diócesis de Villa María, Alberto Bustamante, hizo esta reflexión al hablar sobre la Navidad con EL DIARIO.

En ese sentido remarcó: “Por qué Belén y no Roma para encarnarse, por qué un pesebre y no un palacio, por qué pastores y no ejecutivos”, trayendo a colación algo que “se preguntaba un obispo” y que, según confesó, a él le sirve mucho para entender el espíritu navideño.

“Creo que el mensaje de Belén es el mensaje de que las relaciones y las soluciones de una sociedad se tejen artesanalmente desde abajo”, subrayó ante la consulta periodística.

Y allí dijo que “los procesos los hacen los pueblos mientras marchan en medio de sus sufrimientos”. En cambio, “lo otro está signado más por la prepotencia que destroza que por el servicio que construye”.

El sacerdote evaluó que “con la violencia siempre perdemos todos y sobre todo pierden los más desprotegidos y los más débiles”.

– ¿Cómo se hace para mantener la paz cuando las personas pierden sus trabajos o sufren ajustes o son perjudicados por las medidas que se toman?

– La violencia solo engendra violencia y nunca resuelve. Me parece que uno empecinadamente tiene que transitar los caminos de los acuerdos.

Siempre recuerdo lo que decía un sabio obispo: sin relaciones no hay soluciones.

Argentina tiene un gran desafío en ese sentido, de generar espacios donde las cosas no se resuelvan agrediendo sino pensando, donde las cosas no se resuelvan insultando sino acordando y es un caminito que tenemos que aprender a transitar todos, absolutamente todos. Quienes tienen la potestad de decidir y los que tenemos la única posibilidad que es peticionar, buscar ser escuchados, este es un poco el caminito que queremos transitar.

Dios quiera que en esta coyuntura dé resultado. Sería un buen mensaje. Lo peor que nos puede pasar cuando uno transita caminos de pacificación es que los resultados sean muy exiguos, lo que atenta contra esas posibilidades y se exasperan los ánimos. Más allá de esto, considero que en democracia nunca el camino es la violencia. Gandhi siempre ha sido un ícono del pacifismo y siempre ha sido un buen mensaje.

En la entrevista con EL DIARIO, también se habló de los líderes y referentes de nuestra sociedad. En este marco, Bustamante trazó que “quizás en todo el mundo (y nuestra Patria no está ajena) hay una gran crisis de dirigentes”.

“Hay una gran crisis de personas con capacidad de tener una mirada más amplia, más larga, más integradora, más paciente, porque el camino del diálogo siempre es un camino paciente, donde los resultados a veces parecen menores a las aspiraciones que uno puede tener”, sostuvo el pastor.

“Ese sentido también requiere una gran ascecis interior, una gran capacidad de aguante para esperar los frutos”, interpretó el sacerdote, quien concluyó que en este aspecto “la dirigencia tiene un gran desafío”.

