Un puesto sanitario para prevenir

Funcionará desde hoy hasta el final de la temporada. Habrá un paramédico y una ambulancia a disposición de los cientos de vecinos que se acercan al lugar los fines de semana

Debido a la gran afluencia de gente que hay los fines de semana en el Parque Hipólito Yrigoyen, desde la Secretaría de Salud del municipio tomaron la decisión de instalar, desde hoy y durante el resto de la temporada, un puesto sanitario.

El mismo contará con un paramédico y una ambulancia que se apostarán en cercanías del sector de la posada, desde las 14 hasta las 19.

“Se trata de prevención, simplemente para brindar atención primaria, para que la gente tenga a su alcance un espacio de primeros auxilios en caso de necesidad”, explicó Romina Bruno, titular del área de Salud, quien destacó que “se trata de prevención, porque se está juntando mucha gente en el lugar, también hay eventos que se llevan a cabo ahí y tenemos que estar preparados”. Según confirmaron, la decisión no se toma a raíz de que haya sucedido un hecho en particular, y agregaron que, por el momento, no se va a instalar otro de estos puestos en más sectores.

Contra alacranes y otros insectos

Durante estos días se están realizando fumigaciones en distintos espacios verdes comunes de Villa Nueva como son el Parque Hipólito Yrigoyen y la plaza Capitán de los Andes.

“Se fumiga contra los alacranes, pero también contra los insectos que los atraen. Se utilizan distintos tipos de productos para la tarea y la idea es poder controlar todo tipo de insectos”, remarcó Bruno.

En ese sentido, también se están llevando a cabo fumigaciones en terrenos baldíos de diferentes barrios, como es el caso de Jardines del Golf.

A su vez, en el parque, personal del área de Salud estará repartiendo folletos para concientizar y prevenir el dengue y los alacranes. En ese sentido, remarcó que no han tenido casos de picaduras del mosquito y que todo es una cuestión de prevención.