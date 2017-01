Un Sony auténtico

La figura del freestyle nacional deslumbró en su presentación. En diálogo con EL DIARIO, elogió la cultura de la ciudad y remarcó que el rap es “el nuevo modo de expresión de la juventud”

Se llama Gonzalo Rodríguez, pero su sello indeleble es Sony. Así lo llamaron todos los chicos ayer, cuando el cantante demostró que ser figura del freestyle nacional es llevar un modo de vida en defensa de la cultura.

En el Teatrino, se mostró “muy contento” y, aunque dijo que Villa María es un “pueblo”, no dejó de resaltar la cantidad de chicos enfundados en su misma movida.

“Me impresiona tanta cultura, tanto rap, tanta gente que viene a ver la batalla”, expresó el cantante.

Sony, considerado el tercer mejor rapero del mundo, también destacó el recibimiento que tuvo en la ciudad.

“La verdad muy bien, muy cálido, muy buena onda la gente. La atención fue increíble”, manifestó.

En ese contexto, ejemplificó: “Anduve de vueltas por las peñas y la gente me reconocía … hacía rato que no me reconocían tanto en un lugar”.

Más allá de lo personal, Sony sostuvo que “el rap es el nuevo modo de expresión que tiene la juventud”.

“Yo respeto mucho al folclore, por las raíces de Argentina, pero la juventud hoy tiene esta nueva forma de expresión. Es una renovación de la cultura. Y si bien el hip hop es extranjero, se fue argentinizado como el fútbol”, aseguró.

Además, indicó que desde su óptica, el rap lleva incorporado la situación social.

“Hay personas que no les interesa hablar de eso, quizás buscan hacer música para simplemente divertirse, pero yo me preocupo para decir las cosas que tienen que ver con el país, con las cosas que pasan”.

Es por ello que agregó: “Me preocupa la desigualdad, mucho de lo que se ve hoy, la discriminación. Hay personas que mostraron un lado suyo y no puedo creer que todavía exista gente así, que discrimina a gente de otros países”.

Grilla de la semana – Costa explota

Hoy tocarán Ande Sur, Oro Falso y Radical Roots.

Mañana, actuará el conjunto de baile Ca Nostra de la Casa Balear, Fer Mondino, danza de María Paz Brusa Calderón y Memo.

El miércoles 1 de febrero estará “La Villa Circo”, la banda Rehenes Voluntarios y Sergio Cuello.

El jueves 2 se presentará “La Villa Circo” por segunda vez, Magalí Supertino y Ritualitos de Bolsillo.

El viernes 3 estará el taller de telas “Voy volando” de Romina Miranda, Mentales Cebras, Adonde y Motorblues.

En conmemoración de los 50 años – Hoy se coloca el Tercer Mosaico Festivalero

El ente de Deporte y Turismo SEM de la ciudad, instalará hoy el tercer Mosaico Festivalero, en el marco de las actividades conmemorativas por los 50 años del Festival Nacional de Peñas Folclóricas.

En la ocasión, se colocará una baldosa en la vereda de la vivienda del profesor José Lozita, creador de la mítica lechuza que identifica al Festival. El evento tendrá lugar a las 20 horas en avenida Dante Alighieri 68, frente a la vivienda de Lozita, que además integró la primera Comisión Directiva como secretario de Ornamentación y Escenario.

Cabe señalar que el Mosaico Festivalero es una placa de mármol de 40 cm x 40 cm que se ubica en las veredas de lugares donde trascendieron hitos significativos del Festival de Festivales. Anteriormente se colocaron en la vereda donde funcionó la Peña Ctalamochita y en el tradicional Café La Madrileña.