Una crítica a los valores de la cultura arquitectónica

Para cursar hasta el 26 de mayo (vía México)

¿Qué motivos hay detrás de los diseños arquitectónicos? ¿Por qué es importante indagar sobre ellos? ¿Por qué las ideas arquitectónicas contemporáneas están tan alejadas del público usuario? Algunas de las preguntas a las que se busca dar respuesta a través de esta propuesta

“La arquitectura se ha alejado del interés del público durante el siglo XX y en lo que ha transcurrido del XXI, según los organizadores de este seminario online. Esto se debe en parte a la agenda abstraccionista del Movimiento Moderno. Durante los años 80 se gestó en la costa este de Estados Unidos un movimiento en torno al modo crítico de hacer arquitectura; se discutieron prácticas de resistencia ante los valores dominantes de la cultura arquitectónica occidental”. es lo que sostienen los organizadores de este seminario crítico que imparte hasta el 26 de mayo Lorenzo Rocha Cito.

O bien para cursarlo o para solicitar acceso a las conclusiones, puede ser tenido en cuenta.

Otras de las premisas de las que parten desde el Instituto de Estudios Críticos, es que “en la actualidad el tema ha sido aparentemente superado en el ámbito académico, pero las personas siguen manteniéndose ajenas a las discusiones arquitectónicas, mientras que las decisiones de los arquitectos y urbanistas continúan afectando sus vidas cotidianas”.

“Con este seminario se invitará a los participantes a documentarse y a elaborar su opinión crítica acerca de los espacios y ciudades que habitan, de tal modo que sean ellos, arquitectos o gente allegada a la profesión, quienes emitan los juicios acerca de la calidad de sus entornos espaciales y urbanos”.

El programa

-Arquitectura crítica, definición y planteamiento de preguntas fundamentales.

-Análisis de textos relativos a las discusiones previas sobre arquitectura crítica y poscrítica.

-Primer caso:

Le Corbusier

-Segundo caso:

Giancarlo De Carlo

-Tercer caso:

Lacaton y Vassal

-Cuarto caso:

Alejandro Aravena

-Elaboración del

objeto crítico

-Elaboración de

conclusiones.

Entre la bibliografía se cuentan obras de Alejandro Aravena (Elemental: Building Innovative Social Housing in Chile. Harvard Design Magazine 21 (Otoño-Invierno 2004). Cambridge, 2004; Baird, George Braird. Criticality and it’s Discontents. Harvard Design Magazine 21 (Otoño-Invierno 2004): 16-21. Cambridge, 2004: Giancarlo De Carlo. Architecture’s Public, en Architecture and Participation. Abingdon: Spon Press, 2007, y hasta Michel Foucault, Des espaces autres, conferencia dictada en el Cercle des Etudes Architecturales, el 14 de marzo de 1967. Se publicó en la revista Architecture, Mouvement, Continuité 5 (octubre de 1984).

Cómo funciona

En el Instituto de Estudios Críticos conciben el trabajo en línea como “un trabajo escritural”.

“Esto plantea una concepción de la enseñanza muy distinta a la asociada comúnmente con la enseñanza hoy denominada ‘presencial’. Desde el inicio, en 17 nos hemos concernido con la escritura y en virtud de ello echamos mano del Internet, no como un medio de telecomunicación, menos aún como una manera de reproducir la presencia virtualmente. Para nosotros Internet es, llanamente, un dispositivo de escritura”, explican.

Señalan, además, que “las más útiles y agudas perspectivas teóricas, críticas y analíticas contemporáneas del legado intelectual en que nos ubicamos cultivan (en clave literaria, filosófica, estética, política o psicoanalítica) meditaciones sobre la escritura que nos parecen cruciales y que proponemos habitar con nuestro pensamiento y en nuestra práctica. Por eso concebimos el Instituto como un espacio de escritura, lo que conlleva más una experiencia que un ideario”.

Comunidad epistolar

“Desarrollamos todas nuestras actividades en nuestra Máquina de escribir. Esta se basa en Moodle, una aplicación informática de código abierto utilizada ampliamente en México y en todo el mundo. Es posible acceder desde cualquier parte del mundo a la Máquina de escribir a través del portal del Instituto: www.17edu.org”, expresan en la convocatoria.

Y agregan que “los cursantes y el tutor de cada actividad en línea convergen regularmente en torno a un foro electrónico. Cada quien accede a él para leer las participaciones de sus compañeros y escribir sus propias intervenciones. El trabajo no es ‘sincrónico’, sino ‘asíncrono’: las sesiones de trabajo no transcurren en tiempo real ni en un horario fijo, cada participante podrá ajustar libremente sus horarios de participación. La escritura producida permanece archivada en el foro, ya sean intervenciones puntuales o ensayos remitidos por cada estudiante. Solemos describir la dinámica de los foros como un intercambio epistolar, que puede tener lugar varias veces en un solo día. En ocasiones, los tutores enriquecen sus espacios de trabajo sumando otros recursos organizativos y digitales”.

Finalmente, indican que “los intercambios y discusiones se extienden a lo largo de una semana, de lunes a domingo, período que suele asignarse a cada unidad temática. En ese período los estudiantes deberán realizar la lectura de los textos respectivos, el punto de partida para la discusión. Cuando el ritmo es quincenal, las lecturas se llevan a cabo durante la primera semana, para dar paso a los debates respectivos en la segunda. Cotidianamente, las labores de lectura y escritura son intensas, muy formativas y resultan de gran provecho.

Al inicio de cada semana, el tutor introduce el tema y establece las bases del trabajo a desarrollarse durante la semana. También propicia un intercambio activo y constante entre los participantes: sus aportaciones, más allá de los comentarios u opiniones superficiales de ‘gusto’ o ‘disgusto’ sobre lo leído, deben consistir en una reflexión que lo ubique en la posición de un autor. Esta es una de las grandes virtudes del trabajo por escrito: devela la función autoral que anida de manera latente en cualquier interlocutor intelectual o creativo. La escritura actualiza dicha autoría”.

Tanto cursar, como solicitar las conclusiones de este seminario para conocer la opinión de colegas y demás actores del sector, la invitación parece más que interesante.

Inscripción