La agrupación se reunirá con el municipio para solicitar la formación de un grupo de contención

Una estrella amarilla para recordar a Carolina Prudencio

El pasado 15 de agosto, Carolina Soledad Prudencio, de 28 años y madre de dos hijos, falleció luego de pasar más de dos meses internada tras un accidente en el cual la moto que conducía colisionó con una pick up Toyota Hilux en la intersección de las calles Bolívar y Martínez Mendoza, en el barrio San Justo.

Fue en esa misma esquina donde ayer se pintó una estrella amarilla para recordarla. Su madre, sus hermanas, su esposo y demás familiares estuvieron acompañados por integrantes de Estrellas Amarillas Villa María y por los concejales Carlos De Falco y Mónica Lazos.

Lucía Gigena, referente local de Estrellas Amarillas, habló con EL DIARIO minutos antes y expresó: “Lamentablemente, Caro no pudo sobrevivir. Su mamá me dijo ‘gracias’ por estar, pero la verdad es que quisiéramos no tener que estar acá. Más allá de Caro, son un montón de estrellas y la mayoría son hechos evitables. Creo que necesitamos cambiar los valores y cuidarnos nosotros, no pensar que otros nos tienen que cuidar. Quedan familias destruidas y, lamentablemente, siempre son jóvenes”.

“Necesitamos formar un grupo de contención”

“Por lo que estamos luchando ahora es para ver si conseguimos que el municipio nos ayude a conformar un grupo de contención para los familiares de las víctimas. Estuvimos en un congreso en San Luis y ahí trabajan en red. Cuando hay un accidente, hay psicólogos, peritos, abogados que te asesoran en ese momento. Desgraciadamente, acá no tenemos ese tipo de contención”.

“Consideramos que es tan víctima el que fallece o queda inválido como la familia”, afirmó Gigena.

El lunes tienen una reunión en el Concejo Deliberante a las 19 para comenzar a trabajar en esta necesidad: “También podemos capacitarnos nosotras mismas, la contención que brindamos es por instinto”.

“En el accidente de mi hijo no tuve contención de nada, había sólo un policía que me sacaba del lugar. Esperamos que la Municipalidad nos ayude”, intervino Roxana Peñaflor, madre de Emanuel Mercado, joven que falleció hace más de un año como consecuencia de un impacto vial sobre la Seppey.

“Lo que digo siempre es que nosotros tocamos de oído. No sabemos cómo actuar en el momento del siniestro, tenemos que empezar a prepararnos”, finalizó Gigena.

Hoy y mañana – Importante evento holístico

En las instalaciones de la Escuela José Mármol (Naciones Unidas 385) tendrá lugar hoy y mañana desde las 14 el evento holístico más importante de la ciudad, por segundo año.

“Somos un grupo independiente de personas, con diferentes formaciones, filosofías y modos de vida, al que nos interesa la difusión y promoción de terapias complementarias y todas las actividades que promuevan el bienestar físico, mental y emocional de cada individuo, comprendiendo que ese estado empieza en nuestro interior y luego se refleja en nuestro entorno”, sostuvieron los organizadores.

“Comprendemos la sanación como un proceso interno y personal que va de adentro hacia fuera. Fue con este sentir que un día nos convocamos a organizar el primer Villa María Sana”, manifestaron.

La programación está colmada de actividades, donde los asistentes podrán encontrar más de 30 stands de productos y servicios, escuchar diferentes temáticas de destacados profesionales o terapeutas o participar de las múltiples actividades para grandes y niños como canto, yoga, tai chi, qi gong, música, danzas circulares, aikido o terapias sonoras. También se ofrecerán talleres gratuitos durante los dos días.

Para los apasionados del tema OVNI, este año contarán con la presencia de la investigadora colombiana Luz Mary López, residente en Capilla del Monte, directora del Centro de Informes Ovni (CIO).

En septiembre del año pasado se realizó el primer encuentro, que tuvo lugar en el Centro Cultural Leonardo Favio de nuestra ciudad, “colmando nuestras expectativas y las del público en general”.

“Durante los últimos años la ciudad viene creciendo de manera importante y sentimos la necesidad de incorporar a su agenda de actividades un evento de estas características que, por otra parte, se desarrollan en las ciudades más importantes del país y ya es una tendencia a nivel mundial. Nuestra intención es hacer de Villa María un punto referente importante sobre la temática”, expresaron.