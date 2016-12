Una iglesia abre sus puertas para que nadie pase Navidad solo

La Parroquia La Santísima Trinidad invita a todas aquellas personas que no tengan con quién compartir la Nochebuena. “Nadie debe pasarla solo”, indicó el padre Adrián

Por diferentes motivos, para algunos la Nochebuena no es sinónimo de reunión familiar. Hay quienes pasan Navidad en soledad. Por ello, desde la Parroquia La Santísima Trinidad (ubicada en General Paz 685) invitan a todos aquellos que deseen tener compañía en esta noche tan especial.

Por segundo año consecutivo, la Fundación Familia Trinitaria lleva adelante esta iniciativa. El padre Adrián, quien llegó de Perú hace un año y medio (“Villa María es hermosa, es una ciudad privilegiada de tener un río y una costanera como la que tienen”, confió), contó sobre la intención de cobijar a quienes no tienen dónde recibir el 25.

“Invitamos a todas aquellas personas que están solas o que no tienen con quién pasarla. Nosotros entendemos la Navidad como Jesús, quien se sentó a la mesa con todas las personas que querían, fue al encuentro con las personas que necesitaban de la ternura de Dios”, relató, y agregó: “Por uno u otro motivo hay quienes no tienen el privilegio de estar con sus seres queridos, compartir la cena y recibir al niño Dios que trae la alegría. Pero nadie debe pasar solo la Navidad”.

“Este es el segundo año que vamos a abrir nuestras puertas en Nochebuena”, mencionó y recordó que “el año pasado, por ser la primera vez, se conoció poco, entonces vino poca gente; no sé si es que realmente había poca gente que estaba sola, que si es así es una alegría, o pensamos que quizás esta iniciativa no se conoció tanto”.

“La cena es acá, en nuestra casa, abrimos nuestra cocina, nuestra casa, somos una familia más que quiere recibir a aquellos que están solos. Se inicia con una oración, dando gracias por las bendiciones del año. Después compartimos la cena y compartimos la vida, la fe, compartimos la mesa”, describió.

“El que desea puede avisar que va a venir, o no. Que no sea una barrera el que no pudo avisar; si puede, que lo haga en la Secretaría de la parroquia y si no, directamente los esperamos desde las 21”, cerró el párroco.