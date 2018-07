Una “leona” fue campeona en los Centroamericanos

Basquet – Juegos Centroamericanos y del Caribe

La jugadora de Ameghino en Liga Argentina Femenina, Mabel Martínez Coronado, marcó 21 tantos en la semifinal y su participación fue clave

La selección colombiana de básquet femenino se clasificó en Barranquillas 2018, campeona femenina de básquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al vencer en tiempo suplementario y en dramática definición a Cuba 67-65, contando con el aporte de la jugadora de Ameghino en Liga Argentina Femenina, Mabel Martínez Coronado.

Martínez Coronado fue una de las jugadoras claves en el histórico triunfo ante las caribeñas y también en la semifinal ganada a Puerto Rico 63-59, donde marco 21 tantos.

“Es una satisfacción muy grande, salir campeona con mi país y en nuestra propia tierra”, destacó el refuerzo de Las Leonas, en la segunda parte del torneo argentino.

Playoffs

Cabe mencionar que el próximo sábado se inician los playoffs del segundo torneo de la Liga Nacional femenina. En esa instancia, Ameghino jugará su primer partido de local, a las 21, ante Unión Florida de Capital Federal.

Las dirigidas por Sebastián Sucarrat vienen trabajando intensamente y tratando de corregir facetas del juego, de cara al encuentro decisivo del fin de semana.

Refuerzo masculino

Por otra parte, es importante señalar que la última incorporación de Ameghino para jugar la próxima Liga Argentina masculina, es Sergio Rupil, 23 años, perimetral, escolta alero, quien nació en Barcelona, España, y luego se radicó en Carlos Paz.

Los antecedentes de Rupil son vastos: jugó en Pesca, en Instituto, en Filadelfia, Estados Unidos, en Sarmiento de Chaco, en Huracán de San Justo y en la última temporada en Oberá.

Registra un promedio de 13,5 puntos en 30 minutos de juego, 3,8 rebotes, 2,6 asistencias, 1,5 robos, por partido.

Rupil se agrega a Sismondi, Zenclussen y Juan Abieiro y Aristimuño, que ya estaban en la entidad.

En los primeros días de agosto comenzará el trabajo de pretemporada, bajo la conducción de Pablo Castro.

Oliva, preparado para el Final Four U19

Desde mañana y hasta el domingo se jugará el Final Four de selecciones provinciales U19, en Oliva.

En la primera fecha el programa de partidos será el siguiente:

19 hs.: Villa María vs. Córdoba, campeón y subcampeón de 2017.

21 hs.: acto de apertura.

21.30 hs.: Oliva vs. Cruz del Eje, los dos equipos que ganaron los cuadrangulares clasificatorios.

El sábado los partidos tendrán lugar a las 19 y a las 21 y el domingo, en la jornada final, el primer encuentro será a las 15 y el partido de cierre del campeonato, a las 17.

Luego se hará el acto de entrega de premios.

Ligas provinciales

Por otra parte, comenzaron los partidos de ida de los octavos de final, de Liga Provincial U17 de clubes. Anoche, al cierre de esta edición, Juniors se medía con Ameghino.

El Final Four femenino U17, tendrá lugar por el sorteo efectuado en la Federación, en Villa Carlos Paz y de mañana hasta el domingo jugarán Bolívar, Universitario, Escuela Municipal de Tío Pujio y Alberdi de Río Cuarto.

Masculina U13

El pasado sábado se puso en marcha la Liga Provincial de Clubes, masculina U13. Estos fueron los resultados conseguidos por los equipos de Villa María: Unión Central 98- Ameghino 35.

Zona D; Interzonal: Sparta 64 – Instituto 60.