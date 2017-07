Una llave para abrir corazones

“El Potrerito inició una campaña simple, buscando llaves viejas, con el fin de ayudar a los caballos y a una familia que empuja sus carros para no hacer trabajar a los equinos

“Con la llave de la empatía, abrí tu corazón”, reza el eslogan de la campaña iniciada por la gente de El Potrerito que comanda Natalia Videla para dar una mano a personas que de una u otra manera ayudan a los animales y comparten con ellos experiencias de enriquecimiento mutuo.

La campaña es por demás de sencilla: si en tu casa tenés una llave vieja o rota, en total desuso, la entregás en el marco de la campaña y listo. “Es una forma de no ir al bolsillo de la gente, que por ahí quiere ayudar y no puede. Las llaves que ya no sirven se reciclan y eso genera el dinero…”, explicaron Natalia y los suyos a Entre Perros & Gatos.

¿Y a dónde va el dinero? Bueno, como se sabe, en El Potrerito recuperan caballos abandonados después de años de desarrollar pesadas tareas (casi siempre relacionadas con la extracción y el transporte de áridos) o cuando se lesionan y ya no sirven para el turf. Pero, además, lo hacen con niños y familias que comparten mañanas o tardes enteras con estos animales en su predio de Villa Nueva. Es lo que últimamente se ha dado en llamar “coaching con caballos”, diferente en varios puntos a la equinoterapia, ya que los animales ni siquiera se montan.

“Toda la semana se suma alguna familia, a la cual la actividad le deja algo. Se trata de un contacto vivencial”, comentaron.

Con todos

Pero la campaña “de la llave” no pretende solamente ayudar a la compra de los antiparasitarios y medicamentos de uso frecuente en El Potrerito, sino que además se espera compartir el resultado de la experiencia con una familia, la de Julio y Sofía, que dejaron de usar caballo y ahora empujan ellos dos el carro con el cual recogen los cartones y otros materiales que venden para que luego sean reciclados.

“Queremos comprarles una motoneta, porque Julio tiene una afección cardíaca y el cardiólogo le dijo que pare con esa forma de trabajar”, dijeron.

Y tienen tanta fe, que “si sobra algo”, lo invertirán en alimento balanceado para la gente de una gomería que “ha ido recogiendo y sumando perros de la calle y ahora ya alimenta a doce”.

“Estamos todos más o menos en la misma y estas acciones desarrollan la empatía… Estamos convencidos de que con más empatía muchas cosas malas no pasarían”, afirmaron.

Una llave o dos o tres… solamente de eso se trata. “La cerrajería Satto, por ejemplo, ya se sumó con un montón de llaves rotas”. ¿Y vos?

Para donar tu llave:

154207660