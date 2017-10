BOXEO

Una noche con muchos nocauts en una velada con varios cortes

Más de 800 personas disfrutaron de una programación con varios triunfos contundentes y una gran pelea entre las chicas por el título Sudamericano. Ganaron Griffa, Taborda, Avalos y la Cobrita Domínguez

Escribe Gustavo Ferradans

Fotos de Víctor Alvez

Un título en juego, varios nocauts, buen marco de público y algunas presencias estelares le dieron un balance positivo a la velada boxística profesional realizada el sábado por la noche en Unión Central.

Lo increíble fue el insólito incidente: una falla en un tablero eléctrico del club provocó que la velada estuviera interrumpida durante 39 minutos (en realidad fueron tres cortes consecutivos), que no llegaron a opacar el nivel que rodeó todo el espectáculo.

La velada tuvo un buen nivel de combates y cerca de 900 personas asistieron para presenciar la programación, disfrutar de buenas peleas y algunos nocauts.

Los cortes de luz generaron numerosos inconvenientes y algunos dolores de cabeza a los organizadores, ya que la velada era televisada a todo el continente.

Defendió el título

La bonaerense Laura Griffa defendió su corona Sudamericana de los Supergallo al superar en fallo unánime a la santafesina Soledad Matthysse.

La Joya Griffa (54,700) venció a Itaka Matthysse (55), excampeona Mundial Pluma, en un combate de desarrollo intenso y de muy buen nivel, que fue el principal de la velada del sábado. Fue cambiante, pero de un emotivo trámite; la campeona exhibió un mejor estado físico, que se vio a partir de la intensidad que impuso, la variedad y precisión en sus golpes.

Matthysse salió de entrada a buscar la pelea y dominó las dos primeras vueltas. La distancia corta elegida por la desafiante le permitió sacar ventaja en el tramo inicial.

A partir del tercero, la campeona (que también es dueña del cinturón argentino de esa división) emparejó el pleito, buscando que no achicara la distancia Matthysse y comenzó a mostrar mayor precisión.

El dominio fue más evidente en los rounds siguientes. La intensidad y ritmo propuestos por la bonaerense le permitieron dominar con amplitud el quinto, sexto y séptimo round, a pesar de que Itaka siguió exhibiendo su garra.

Griffa mostró mejor preparación y estado físico, pero reguló el trámite en los rounds finales, donde se quedó con los dos últimos asaltos.

El aplauso de los asistentes fue el mejor premio para ambas púgiles, que realizaron una gran pelea.

En las tarjetas los jurados fallaron 97-95,5; 99-91,5 y 99,5-93.

Tarjeta de EL DIARIO: 98,5-94,5.

El árbitro de la pelea fue Víctor Correa.

Con este resultado, Griffa quedó con un registro de 15 triunfos y una derrota, mientras que Matthysse con 14 victorias, 10 derrotas y un empate.

Taborda, contundente

El villamariense Juan Manuel Taborda (72,300) hizo todo rápido. Apenas 1 minuto y 39 segundos duró el pleito ante Matías Gabriel Paniagua (70,500).

La pelea comenzó con el intento del formoseño de aprovechar su mejor distancia y algo más espigado que el local, pero todo quedó ahí. Apenas comenzó con sus descargas en distintos planos, hizo retroceder al formoseño. Cuando el local comenzó a acelerar el ritmo y Paniagua intentó escapar del asedio yendo a las cuerdas, una izquierda larga boleada de Taborda pegó con firmeza en el mentón del rival, que se fue a la lona por toda la cuenta.

Terrible mano para ganar nuevamente por nocaut y reafirmar algunas expectativas que se tienen sobre su futuro.

El villamariense extendió su invicto a cuatro triunfos, dos de ellos por nocaut. Ahora volverá a combatir el 25 de noviembre en otra velada de similar nivel que se cumplirá en el Club River Plate de Bell Ville.

Domínguez, también

Entre los combates que complementaron la cartelera estuvo la del invicto Emiliano Domínguez (63,700), que noqueó en el primer asalto a Carlos Vivas, ambos oriundos de Santa Fe.

La Cobrita Domínguez (63,700) mandó a la lona promediando la vuelta, ante el Púas Rivas, que se levantó y escuchó la cuenta de protección. Pero en una nueva arremetida, Domínguez (oriundo de Teodelina) metió un gancho terrible al hígado del rosarino Rivas, que lo derribó por toda la cuenta.

Buen debut

El villanovense Joaquín Avalos (61,400) tuvo un buen comienzo en el campo profesional al vencer por puntos en fallo unánime al riocuartense Leonardo Ortega (59,800).

Avalos tuvo una buena actuación ante un rival durísimo y con pasajes interesantes durante las cuatro vueltas.

El local conectó los golpes más claros, mostró variedad y recursos ofensivos interesantes, pero en muchas oportunidades fue blanco fácil para los envíos de su oponente, que también debutaba en el profesionalismo.

Las tarjetas fueron 40-36,6, 40-35,5 y 40-36.

Perdió González

El otro villamariense que se presentó en las peleas profesionales fue Diego González (61,200), que perdió por nocaut técnico en la segunda vuelta ante José Acevedo (60,300), oriundo de San Francisco.

Tras un primer round parejo, el visitante aplicó una derecha ascendente que conectó el mentón a González, que se fue a la lona. Se reincorporó y su rival fue al ataque, quedando sentido contra las cuerdas. Ahí recibió una segunda cuenta de protección. Con el pase para seguir peleando, Chinito Acevedo se fue con todo a definir y aplicó duros golpes en la humanidad del villamariense. Leonardo Rivera, técnico del local, lanzó la toalla, dando por terminada la pelea a los 2 minutos 59 segundos.

La restante

Oscar Nahuel Retamoso (64,100, Santa Fe) derrotó en cuatro asaltos y en fallo mayoritario a Jorge Arce (66,700, Buenos Aires).

Todos los resultados

♦ Preliminares amateurs

56 kilos: Santiago Prado (Villa María) GPP3 a Maximiliano Molina (Junín).

69 kilos: Ezequiel Ramírez (Villa María) GKO2 a Diego Ramello (Bell Ville).

♦ Profesionales

Superligero

Oscar “el Torero” Retamoso (Santa Fe, 66,700) GPP4 a Cristian Moris (Junín, 64,000).

Ligero (debutantes)

Joaquín Avalos (Villa María, 61,400) GPP4 a Leonardo Ortega (Río Cuarto, 59,800).

Ligero

José Acevedo (San Francisco, 60,300) GKOT2 a Diego González (Villa María 61,400).

Superligero

Emiliano Domínguez (Santa Fe, 63,800) GKO1 a Carlos Rivas (Rosario, 64,100).

Supergallo – Título Sudamericano – 10 rounds

Laura Griffa (Buenos Aires, 54,700) GPP10 a Soledad Matthysse (Chubut, 55).

Peso Mediano

Juan Manuel Taborda (Villa María, 72,300) GKO1 a Matías Paniagua (Formosa, 70,500).

Juan Manuel Taborda: “No esperaba una victoria tan rápida”

–¿Fue una victoria especial? Estuvo la televisión, un buen marco de público y un triunfo contundente.

-No me imaginaba una victoria tan rápida. Estoy contento, gracias a EL DIARIO por apoyar, principalmente por difundir, por apoyar a los deportistas, al boxeo. Estoy contento. Tengo que seguir entrenando y esperar lo que se viene.

–Cuando lo fuiste a buscar sintió tu potencia…

-Sabía que era un rival rápido y que había tenido peleas con otros rivales duros, que había hecho buenas peleas. Salí tranquilo para ver qué demostraba, la idea era ir cortándolo de abajo y luego seguir arriba. Tiró un par de manos, las esquivé. Me sentí superior en velocidad y cuando logré que él bajara su derecha conecté mi izquierda por arriba. Y no se levantó más. La mano no la tiré para buscar el nocaut, pero entró justo al mentón. En profesionales, un error te puede costar la pelea.

–Con respecto a tu relación con Arano, ¿qué te dijo sobre lo que viene?

-No hemos hablado todavía. Creo que hablaremos en la semana. Entiendo que puedo pelear el mes que viene. El me pidió que noqueara y cumplí. Estoy agradecido a Arano por apoyarme, por haber hecho este festival tan grande, con una vidriera tan enorme que le viene bien a Villa María y a los deportistas.

–¿Cómo sigue tu rutina?

-Descansaré unos días y luego volveré a la rutina, correr a la mañana, pesas al mediodía y el gimnasio a la tarde.

La campeona: “Fue una linda pelea”

Laura Griffa, tras defender su corona Sudamericana en una exigente pelea y conocer el fallo de la pelea, dialogó con EL DIARIO y dijo: “Sabía que iba a ser una pelea dura. Matthysse venía a buscar mi título para volver a tener chances por un título del Mundo. Sabía que era aguerrida, que iba al frente y se dio una linda pelea”.

Matthysse dominó los dos primeros rounds y Griffa luego se fue acomodando, encontrando la distancia y manejando el ritmo.

“Siempre tengo ese arranque de pelea. Voy de menor a mayor, es mi estilo. Las peleas largas me sirven para esto. Estoy contenta con mi equipo, por defender por primera vez mi título Sudamericano y con una rival terrible”.

“La fui llevando round a round, cuando ella se quedó un poco. Ahora quiero festejar y pensar lo que se viene. Tengo que hablar con el promotor. La idea era pasar esta pelea en primer lugar, que era muy importante para mí, y luego veremos qué se viene”, agregó la boxeadora de Trenque Lauquen.

Al final agradeció “a toda la gente de Córdoba, que siempre me recibe como si fuera una local. Un saludo a todos”.

Joaquín Avalos: “Se aguantó lo que le tiré”

El villanovense Joaquín Avalos hizo su primera presentación como rentado y tuvo un buen debut.

“La verdad que tener un mejor debut es imposible. Me gustó la pelea. Vinimos a hacer lo que se vio, todo para el público. Hice lo que practiqué, le hice caso al rincón. Fue un rival duro, como se vio, aguantó lo que le tiré. Estaba bien entrenado, por eso aguantó. Los dos subimos a ganar, pero la pelea se dio a favor nuestro”.

El púgil contó: “Soy de Villa Nueva, pero entreno con Leonardo Rivera. Tengo 24 años, nací el 26 de abril de 1993. Mi carrera amateur fue buena, de 40 peleas perdí cuatro. Tuve 11 empates y 25 ganadas, varias por nocaut”.

Sobre si se tomará unos días de descanso, comentó que “en realidad estoy bien entrenado, no estoy cansado por el esfuerzo de la pelea. Tal vez el lunes vuelva al gimnasio”.

Algo que suele suceder en el boxeo es que los protagonistas suban con la camiseta del club con el que se identifican. Joaquín subió con la camiseta del Tricolor villanovense y al respectó señaló: “Entré con la camiseta de Alem puesta porque soy de Villa Nueva y Alem es de Villa Nueva. Vino mucha gente a seguirme, espero que a medida que vaya avanzando mi carrera se sume más”.