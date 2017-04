Una noche de emociones en la reapertura de “El Campeón”

La sorpresiva aparición de Juan Domingo “Martillo” Roldán fue la frutilla del postre del evento en el Club La Boca, con la emoción del Gringo Merani y el Pichón Albornoz

Era una reunión en la que se convocaba a una reinauguración y terminó siendo una reunión de emociones y sorpresas.

El entrenador Sergio “Gringo” Merani y el programador de boxeo Oscar “Pichón” Albornoz presentaban la reapertura del Gimnasio “El Campeón” que funcionará en el Club Boca de la calle Jujuy.

La aparición por “sorpresa” de Juan Domingo “Martillo” Roldán, para convertirse en “Padrino” del gimnasio, fue la gran emoción de la jornada.

La inauguración desandaba en cuestiones protocolares previas a la conferencia de prensa, nombrando algunas de las personas presentes, sólo para hacer tiempo para esperar la presencia de Roldán, acordada de antemano por Albornoz, pero que era la gran sorpresa de la noche para Merani.

Estaban presentes la legisladora Nora Bedano, José Carignano (presidente del Concejo Deliberante), Marcos Bovo (presidente del Ente Deportes y Turismo), Gustavo Bello (presidente del Club Boca), entre otros, además de amigos, entrenadores de otros gimnasios, boxeadores y exboxeadores.

Cuando apareció Roldán, aquel púgil oriundo de Freyre, que fue protagonista de combates épicos en Estados Unidos ante figuras como Tommy Hearns o Marvin Hagler, y del que Merani fue sparring durante un largo período. La amistad forjada a mediados de 1987 se prolongó hasta nuestros días. “Cuando me dijeron si quería ser padrino del gimnasio de Sergio, no lo dudé un instante. Es un honor”, dijo Martillo.

Durante la conferencia, varias de las autoridades presentes realizaron entrega de material como guantes, manoplas y cabezales.

“De alguna manera es volver a empezar de cero. Tratando de hacer las cosas bien como siempre me gustó hacerlas. A veces los chicos no lo entienden y se van. Conmigo el que no esté bien entrenado no va a boxear. Tengo mi forma de pensar y de ser y al que no quiera cumplir esto, que se vaya”, dijo Merani en diálogo con EL DIARIO.

“En este momento tengo mi campo alquilado y no hago nada. Entonces agarro el gimnasio con más ganas y entusiasmo. Me voy a dedicar exclusivamente a esto. Me va a ayudar Ferreyra, y le voy a dedicar el tiempo a mis pupilos”, agregó.

A lo largo de su trayectoria sufrió la partida de algunos púgiles, que motivado por terceros, le prometieron futuros que nunca llegaron. “Yo no le cierro la puerta a nadie. Te nombro un caso, el de Horacio Centeno. Yo tenía muchas esperanzas puestas en él. Lo entrenaba con todas mis ganas. En un momento vino a decirme que se iba con Pablo Chacón. En ese momento le dije que se equivocaba, pero no hice nada para retenerlo porque su intención era irse. Luego volvió y me pidió disculpas, porque todo había sucedido como yo le había dicho. Un montón de cosas que dejó de hacer en el gimnasio, lo llevaron a menos en su carrera. Es un boxeador inteligente, muy vivo, muy obediente de lo que le ordenaba en las peleas. Si vuelve con disciplina, es un boxeador que puede recuperar todo lo que perdió. Está más maduro. Entre los pibes que vuelven es Claudio “Chavo” Foco, Mario Ferreyra, Ludueña, Conan Diana, Mayco Mignola, entre otros”.

El gimnasio funcionará en el Club Boca “que es como mi casa porque estamos todos los días y nos dieron la oportunidad de poner acá, otra vez, nuestro gimnasio. Nos juntamos a cenar. Hay mucha gente que nos ayuda, como la Municipalidad, como Carlos Sicchar. Con lo que cuestan los materiales, sin esta ayuda sería imposible”.

La sorpresa de Martillo, dijo, “me hicieron llorar, con la sorpresa que preparó mi amigo Pichón. Lo conozco desde 1987; fue sparring de Roldán para su pelea con Hearns, estuvimos tres meses juntos en Miami, Reno, Las Vegas y Los Angeles. Fue una experiencia inolvidable”.