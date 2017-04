Unidos contra el maltrato animal

Decenas de villamarienses se concentraron en plaza Centenario para solicitar la inmediata reforma de la Ley Sarmiento que a 63 años de su creación no cumple con su misión de brindar protección a los animales

En consonancia con lo sucedido en otros puntos del país, Villa María ayer fue también caja de resonancia de las voces que se alzan contra el maltrato y los actos de crueldad hacia los animales.

Decenas de villamarienses se concentraron anoche en una de las esquinas de plaza Centenario, en el marco de la “Concentración Nacional por los Derechos de los Animales” organizadas por las ONG nacionales “Proyecto Galgo” y “Alerta Galgo”, a través de la cual se pidió por la urgente reforma de la Ley 14.346 de protección animal sancionada y promulgada en 1954.

Con pancartas, acompañados de sus mascotas o simplemente haciendo acto de presencia, los referentes de diversas entidades proteccionistas locales y vecinos sensibilizados por la temática, pudieron apreciar los mensajes, videos y reflexiones que propuso Katy Maidana, impulsora local de la propuesta.

También se sumó a la iniciativa, la cantante lírica Gabriela Ferrera que entonó el Aleluya, luego de que se le brindara un homenaje a mascotas fallecidas.

“Necesitamos una legislación que sancione el maltrato y la crueldad animal más adecuada a las épocas que vivimos. La Ley Sarmiento fue pionera en su momento, pero hoy con 63 años quedó alejada de la realidad”, expresó Katy ante el grupo de personas que se nucleó en el paseo céntrico.

Más severidad

“Queremos una ley penal que castigue con severidad el maltrato, la crueldad y la violencia, previendo los tipos culposos y no solo los dolosos como en la actualidad donde debemos mostrar que hubo intención de realizarlos”, agregó la proteccionista.

“Debemos tener una ley que aumente las penas por maltrato y crueldad. No podemos tener penas de quince días o de un año, estas no solo son irrisorias sino que lo único que logramos es que no haya condenas”, también dijo.

“Pedimos cuatro años para maltratos y seis años para crueldad. Debemos lograr que las penas sean de cumplimiento efectivo, asimilando las mismas a la violencia de género”, solicitó en otro tramo de la alocución que brindó.

“Sabemos por estudios especializados que el maltrato hacia los animales es un indicador de violencia interfamiliar y social, y que sirve para detectar un violento”, acotó.

“Hay que aumentar los tipos penales porque los que están hoy son insuficientes”, sostuvo antes de rematar: “Existen actos como el abandono, el biocidio y la zoofilia que también deben estar contemplados en una ley”.

“Debemos tomar conciencia de que la ley debe contener agravantes no sólo por la característica del acto sino por quien lo comete”, precisó.

“Los animales dependen de nosotros los humanos. Somos su mayor predador y es nuestra obligación velar por ellos y lograr una verdadera sanción para aquellos que cometen esos actos”, redondeó para cerrar.

Vale remarcar que la de ayer fue la tercera marcha que se realiza en nuestra ciudad, todas organizadas por Maidana.

“En las marchas anteriores se pidió, por ejemplo, por la prohibición de la tracción a sangre, la prohibición de las carreras de galgos. Fue gracias a este tipo de manifestaciones que se logró mucho, como esta última ley, que fue un éxito”, concluyó.