Unión Central, Ameghino y Sparta serán visitantes

BASQUET – Liga Cordobesa

La tercera fecha de la Liga Cordobesa U17 de clubes, que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba tendrá un programa desdoblado, que comenzó a jugarse entresemana y finalizará el martes próximo, donde los equipos villamarienses serán visitantes.

La fecha comenzó con la victoria de Independiente de Oliva sobre Barrio Maipú de Córdoba por 92-59, y continuaba anoche, al cierre de esta edición, con los partidos entre Barrio Parque y Unión de Oncativo.

Hoy habrá seis partidos, entre ellos el que Sparta será visitante de Bell de Bell Ville, desde las 18 horas, por la Zona B; mientras que mañana habrá otros cuatro, donde sobresale el que jugará Unión Central frente a Sportivo Bolívar, en Villa Carlos Paz, a partir de las 17 y por la Zona B.

La fecha culminará el martes, cuando Ameghino visite a Poeta Lugones, desde las 16.30 y por la Zona B.

Vale recordar que los dos encuentros de la tercera jornada de la Zona D se jugaron el pasado fin de semana, con triunfos como visitantes de Cultural Arroyito 102-39 sobre Centro Cultural Alberdi de Río Cuarto y de Almafuerte de Las Varillas 60-57 sobre Banda Norte de Río Cuarto.

Asociativo: se pone en marcha el torneo de menores

Después de varias semanas de preparación mañana retornará la actividad oficial en la Asociación de Básquetbol de Villa María, con la disputa de la primera fecha del Torneo Asociativo de menores, que tendrá varios encuentros en nuestra ciudad.

De este torneo participarán nueve equipos: Argentino de Pozo del Molle, Acción Juvenil de General Deheza, Central Argentino de nuestra ciudad y los de Sparta, Unión Central y Ameghino, que presentarán dos divisiones cada uno.

La actividad comenzará con las categorías oficiales desde las 13.30, y con la categoría Mini desde las 12. El programa de partidos será el siguiente: Sparta “A” vs. Unión Central “B”, Unión Central “A” vs. Sparta “B”, Ameghino “A” vs. Argentino Sport de Pozo del Molle y Acción Juvenil de General Deheza vs. Central Argentino. Estará libre: Ameghino “B”.

Las presencias: cabe destacar que Sparta “A”, Ameghino “A”, Unión Central “A”, Central Argentino y Acción Juvenil, presentarán todas las categorías (Premini, Mini, U13, U15, U17, U19 y Mayores).

Ameghino “B” solo presentará U15, U17 y U19, mientras que Argentino Sport, por su parte, no presentará U19.

En tanto que Sparta “B” y Unión Central “B” presentarán desde Premini a U15.

En el caso de 9 de Julio de Las Perdices no presentará categorías oficiales y solo participará con la división Mosquito.

El certamen de mayores arranca el 19 de abril

Quedó confirmado para el 19 de abril el inicio del Torneo Interasociativo de mayores, donde participan clubes de las Asociaciones Villa María y Sudeste, con la confirmación de la deserción de 9 de Julio de Las Perdices.

La fecha inicial será la siguiente: San Martín de Marcos Juárez vs. Ameghino, Sarmiento de Leones vs. Acción Juvenil, Unión Central vs. Central Argentino, Sparta vs. Atlético Bell. Libre: Argentino de Marcos Juárez.

En el caso de Argentino Sport de Pozo del Molle solo jugará el Torneo Asociativo.

En principio el fixture tiene su primera fecha ya acomodada, pero la continuidad del mismo será confirmado en los próximos días, ya que será reacomodado en función de diferentes competencias de los seleccionados de cada asociación.