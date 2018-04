“Unión por Córdoba modifica las leyes en función de las elecciones”

Liliana Montero también habló de la ruptura con el bloque accastellista

La legisladora provincial se apartó del espacio que impulsó Accastello luego de que avalaran la reforma en las normativas electorales. “Córdoba Podemos no existe como fuerza política. Hemos intentado sostener la unidad legislativa con los compañeros de bloque”, expresó

La legisladora provincial Liliana Montero aseguró que “Córdoba Podemos no existe como fuerza política” casi desde el mismo momento que ocupó la unicameral como tercera mayoría y que al menos “hemos intentado sostener la unidad legislativa con los compañeros de bloque”.

El espacio que impulsó Eduardo Accastello para ser gobernador de Córdoba quedó diezmado luego del paso a Unión por Córdoba (UPC) de algunos de sus miembros y de la ruptura de Montero tras las reformas a las leyes electorales que ideó el oficialismo y avaló el bloque que integró hasta hace dos semanas.

“Se daba una particularidad: de los cinco que quedábamos, cuatro provienen del peronismo y hay una estrategia definida que yo no soy quién para cuestionarla, pero no la comparto. Tiene que ver con acompañar la reconstrucción del peronismo de Córdoba a lo efectos de afrontar seguramente las elecciones de 2019”, manifestó Montero en una conferencia de prensa realizada el viernes en Villa María.

El cambio más sustancial que se logró con la modificación es que de ahora en adelante, quien se postule para ser gobernador también podrá encabezar la lista de legisladores. Así, quienes no logren el objetivo principal tendrán una chance de integrar la unicameral.

Si bien dijo no creer que estos aspectos son “anticonstitucionales”, opinó que “afectan la institucionalidad toda vez que modifica sensiblemente las reglas del juego democrático. Y a mí me parecía que era muy fuerte que avaláramos este atropello de UPC: modificar las leyes como les convenga en función de los objetivos para 2019”.

Reflexionó sobre Córdoba Podemos al señalar que “fue una estrategia de construcción política interesante porque era una construcción frentista. Si los problemas son complejos, probablemente las construcciones que necesitemos para resolverlos sean construcciones complejas”.

“Un punto de quiebre”

Liliana Montero sintió que “hubo un punto de quiebre” luego de que Córdoba Podemos avaló al schiarettismo en la unicameral.

Hablando puntualmente de la doble candidatura, reconoció que en un futuro -si se presenta como candidata a gobernadora y no le alcanzan lo votos para lograrlo- podría verse favorecida.

No obstante aclaró que “más allá de que me conviene o no, yo fijo la posición política al respecto”, al tiempo que no descartó ir por la gobernación con un espacio político propio.

“Hay una discusión en las Ciencias Políticas que tiene que ver con una cuestión de profundizar el parlamentarismo con este tipo de medidas. No estoy en contra de dar la discusión, pero tiene que ver con una estrategia de UPC de habilitar muchas bocas para que esas bocas saquen votos de distintos lugares”, analizó.

De cara a 2019

Ese nuevo espacio aún no tiene nombre, pero Montero visita distintas localidades bajo el proyecto “Conversaciones para Córdoba” y afirma que el nombre del partido “saldrá de las mismas discusiones que hay que dar con la gente”.

Ya de cara a 2019, año de elecciones nacionales provinciales, la legisladora cree que la relación entre el presidente Macri y el gobernador Schiaretti es algo que “conviene” al líder de Cambiemos.

“Si yo fuera Macri, pensaría ¿para qué cambiar, si con el que está me llevo bárbaro? Si hay un buen representante del Gobierno de Mauricio Macri en la Provincia es Juan Schiaretti, pero no porque sean amigos, comparten ideológicamente muchas cuestiones”, sostuvo.

Liliana Montero afirma que se inscribe dentro del progresismo y desde ese lugar asegura que “hay una vacancia en la centro-izquierda de Córdoba”.

A su criterio, las izquierdas que han decidido “caminar solas” -como el FIT o Izquierda al Frente- no representan a un sector que está compuesto por “el alfonsinismo -de donde ella proviene-, el socialismo, Libres Del Sur”, según ejemplificó.

“Estoy muy lejos del Gobierno de Macri y de Unión por Córdoba”, concluyó.

Salud mental: mejoras en Bell Ville

La legisladora Liliana Montero aprovechó para hablar sobre las condiciones del Hospital José Ceballos de Bell Ville, el cual visitó el pasado viernes y lo encontró “muy bien en términos de capacidad profesional”.

En 2013, la edil formuló tres denuncias penales a raíz del estado en el que se encontraba el nosocomio.

“Me conmovió profundamente lo que puedo ver hoy en ese lugar”, aseguró.

En cuanto a lo edilicio, contó que se empiezan a sentir las roturas de las obras nuevas. “Esto da cuenta que el Estado invierte mal, en cosas de segunda calidad a precio de primera”, indicó.