Va en bicicleta de Córdoba a Buenos Aires pidiendo justicia

Gilda Morales reclama que su hijo pueda volver a tener contacto con sus hermanos. Por un cambio de guarda determinado en diciembre de 2015, los hijos de Gilda fueron separados y no han podido encontrarse más

Desde el viernes pasado, Gilda Morales inició un viaje en bicicleta desde Córdoba a Buenos Aires. El motivo del periplo es defender los derechos constitucionales de su hijo, al que por una disposición judicial (determinaron el cambio de guarda), no le permiten tener contacto con sus hermanos, desde diciembre de 2015.

Tras una escala en Oliva, luego de pedalear durante nueve horas y media, Gilda continuó la travesía hasta llegar a Villa María y aquí pasar la noche del sábado.

“Le han cortado todo tipo de vínculo con sus hermanos, ha sido alejado de todo lo que era parte de su vida cotidiana, la búsqueda incansable de su revinculación ignorada y violentada por la Justicia de Córdoba, inclusive por su progenitor, es una conducta que afecta directamente los intereses y derechos de mi hijo”, manifestó Morales explicando los motivos que la impulsan a visibilizar esta situación.

“Son miles las irregularidades cometidas en esta causa, pero esa es una de las que más me duele, por eso es que hago esta protesta pacífica y en solitario, bregando por los derechos y salud psicofísica de mi hijo y sus hermanos”, agregó.

En las últimas horas de ayer, la protagonista del reclamo llegó a Marcos Juárez y tal como sucedió en territorio villamariense, la ciclista encontró cobijo en personas que van siguiendo el transcurso de esta historia a través de las redes sociales Facebook (En bici por mi hijo) y Twitter (@EnBiciPorMiHijo).

En los espacios electrónicos y cuando hace sus tiempos de descanso, Gilda expresa sus comentarios y reflexiones acerca de lo que ha emprendido.

En su paso por la ciudad, la mujer que protagoniza la protesta destacó el gesto de Luis que la acompañó 60 kilómetros antes de llegar a Villa María y de Guillermo, un bicicletero local que efectuó reparaciones al rodado en que se moviliza Gilda.

“Quiero verlos juntos”

Tras manifestar su gratitud para con todos aquellos que desinteresadamente han colaborado con ella en este tramo del viaje, Gilda explicó que “desde hace tres años viene sufriendo violencia institucional y son mis hijos los que padecen esto. Fueron secuestrados por la Justicia y el hecho de que una jueza y los integrantes de una Cámara hayan dispuesto esto, no significa que haya estado bien”.

La reporteada también indicó que por este tema estuvo detenida y que presentó todo tipo de pruebas que fueron injustamente desestimadas.

“Necesito recuperar a mi hijo, volver a ver a mis tres niños juntos. No me doy por vencida. Agradezco de corazón a todos los que me apoyan”, redondeó la mujer que en la mañana de hoy nuevamente montará su bicicleta y rumbeará hacia la capital de nuestro país para encontrar allá alguien que atienda sus demandas de justicia.