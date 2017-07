Escribe: Pablo Luna Broggi

La impotencia le ganaba la pulseada a la bronca y se apoderaba del vestuario de Alem. La derrota no dolía tanto como la forma en la que se perdió. El claro offside obviado por el juez de línea en la jugada del gol local hizo mella en los ánimos del plantel tricolor.

Sin embargo, las ganas de volver a disputar una final liguera fueron elevando el autoestima de los jugadores visitantes con el correr de los minutos y el convencimiento de lograr tal hazaña de local era total: “Esperaba este resultado, no es tan ilógico tampoco. Igual, dentro de todo lo malo, no nos vimos superados y la diferencia es escasa, así que estoy seguro de que vamos a pasar a la final en la leonera” dijo el Chopo Morales al final del encuentro, coincidiendo con las declaraciones de otro ex Argentino, Carlos Jacobi: “Estamos tranquilos porque en La Leonera nos hacemos muy fuertes y estoy seguro de que vamos a pasar a la final”, sentenció el experimentado defensor.

En la misma sintonía, Pablo Fernández expresó: “Vi muy bien al equipo. Sabíamos que nuestro rival iba a ser el arbitraje y así fue. Lo importante es que terminamos los once en cancha y que vamos a pasar a la final con nuestra gente”.

“No ganamos por Vega y perdimos por el lineman”

Con respecto al arbitraje, el DT tricolor no ocultó su fastidio señalando que: “desde que empezó el partido el árbitro pitó millones de veces para el local, me la banqué y me tranquilicé como me pidió. Pero cuando Argentino nos hace el gol me saqué porque el offside fue muy evidente y el mismo lineman que nos anuló un gol en el primer tiempo extrañamente no lo vio. Entonces eso es lo que me da mucha bronca, porque fue un partido parejo y estas irregularidades alteran el resultado. Del árbitro no tengo nada que decir, pero perdimos gracias al juez de línea”.

Sin embargo, Morales no dejó de reconocer la gran actuación del arquero local: “Tendríamos que habernos puesto en ventaja antes, pero Vega la rompió. Felicito mucho al arquero de Argentino, porque no ganamos gracias a él”.

Mientras que Pablo Fernández, también con un poco de resignación, declaró: “Me pareció que el árbitro estuvo muy fino para el lado de ellos. Apoyado en el mismo juez de línea, nos anula un gol por offside y no ve la posición adelantada en el gol de ellos, pero bueno, no es culpa del lineman, sino de quien lo designa, porque es muy chico y no está preparado todavía para este tipo de partidos”.

“Me voy con bronca porque hicimos todo el desgaste y nos vamos con las manos vacías. Impusimos el ritmo, tuvimos más chances y cuando más cerca estábamos de abrir la serie, con una pelota parada nos convierten, luego de una jugada que quizás a nosotros nos hubieran cobrado offside, como me lo hicieron en el primer tiempo. Luego del gol nos pusimos muy nerviosos porque son cosas muy evidentes que te llenan de bronca y es difícil jugar así”, agregó Carlos Jacobi a lo expresado por su compañero de equipo.

Para finalizar, Fernández no dejó pasar la oportunidad para quejarse por la seguridad de la cancha del Lobo: “Cada vez que jugamos una instancia definitoria, pasa siempre lo mismo acá. No sé hasta cuando nos van a mandar a esta cancha. Está bien que a Argentino le gusta ser local acá, pero no hay seguridad. Tenemos nuestros viejos e hijos en la tribuna y no puede ser que siempre pase lo mismo, tiran piedras con total impunidad. Respeto la localía de Argentino, pero esto le hace mal al fútbol” concluyó el mediocampista villanovense.