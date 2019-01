Elecciones municipales – El presidente de la Coalición Cívica ARI de Córdoba visitó Villa María

Hernández Maqueda dijo que para la banca se propondrá a Gloria Serangelli, presidenta departamental de la fuerza, para traspolar los valores nacionales a la realidad local

“Vamos a pedir una representación en la lista de concejales, sin duda, porque aspiramos a construir y decidir desde los espacios de poder”, admitió ayer el presidente de la Coalición Cívica ARI de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, en su visita a Villa María.

El nuevo presidente provincial de la fuerza que a nivel nacional lidera Elisa “Lilita” Carrió comenzó a recorrer la provincia en esta época electoral, con la firme intención de sumar simpatizantes al partido y trabajar por la unidad de Cambiemos, según sus propias palabras.

Durante su permanencia en la ciudad, donde estuvo acompañado por la presidenta departamental, Gloria Serangelli, Hernández Maqueda mantuvo reuniones con los concejales de Juntos por Villa María Gisele Machicado y Gustavo Bustamante, por un lado, y con el presidente provincial del PRO, Darío Capitani, y la edil Karina Bruno, por el otro. En ambas reuniones se habló de las elecciones y del armado político en la ciudad.

“Lo ideal es que Cambiemos esté unido para tratar de ganar la Intendencia y la Coalición Cívica va a estar en ese armado que no tiene que dejar a nadie afuera”, afirmó.

“Vamos a pedir un lugar en la lista de concejales y lo queremos hacer con un Cambiemos unido. Esto se trabaja con diálogo y tiene que haber generosidad, Cambiemos Villa María tiene que saber que cada uno por su lado no llega a nada. Tenemos diferencias, si no nos fusionaríamos en un solo partido, el radicalismo tiene 120 años de historia, el PRO es un partido nuevo con un liderazgo nacional muy fuerte, y nosotros también somos un partido nuevo con un liderazgo nacional muy fuerte pero que ha estado raquítico en el interior, nosotros vamos a tratar de traspolar nuestros valores nacionales a la realidad local, haciendo una defensa del patrimonio público local, de la institucionalidad y del estado de derecho y tratando de luchar contra la corrupción y por la verdad y la justicia localmente, para eso, necesitamos una banca en el Concejo Deliberante”, remarcó.

“Para esa banca pensamos en Gloria Serangelli, porque es la presidenta del Departamento General San Martín”, agregó.

“Este fue un primer acercamiento a las fuerzas de Cambiemos de Villa María, nosotros queremos que la alianza funcione y creemos que estando ayudamos a eso”, señaló.

“Aspiramos a tener representación no solo en Villa María, sino en todos lados, pero Villa María es una ciudad muy importante y vamos a darle la importancia que se merece”, sostuvo Hernández Maqueda.

Incorporar jóvenes

“Estoy recorriendo la provincia donde tenemos referentes de la Coalición Cívica, desde enero este es el décimo departamento que visito para ayudar a armar el partido, sumar gente y hablar con los otros referentes de Cambiemos, visitar casas de familias, comerciantes y pymes para escuchar cuál es la realidad local”, indicó.

Hernández Maqueda estimó que el padrón de afiliados de la CC ARI en toda la provincia es de aproximadamente seis mil.

“Trabajamos para incorporar gente joven y la apuesta de ponerme a mi como presidente fue para tratar de mostrar una renovación. El recorrido en la provincia tiene que ver con sumar, vamos a trabajar en esta etapa electoral hacia afuera, vamos a salir a buscar votos, estamos a tres meses de la elección provincial, la local tiene otra fecha, y la prioridad es crecer para tratar de ganar la provincia y la ciudad”, subrayó.

Unirse tras los principios

“En las reuniones que mantuve hoy dijeron que la división del PJ local puede ayudar a que gane Cambiemos. También hablamos de que hay cuestiones internas a resolver, lo ideal es que a través del diálogo se consensúe una sola posición en el bloque y tratar de que la próxima lista de concejales sea más homogénea”, consideró Hernández Maqueda.

“Desde el ARI tenemos para aportar una lucha por la ética, justicia y verdad y vamos a trabajar por estos principios. Tenemos que crecer, estamos tratando de que nuestro partido tenga representantes de nuestros valores en todas las localidades de Córdoba, Villa María es la tercera ciudad de la provincia, hemos designado a Gloria Serangelli como presidenta departamental, pero necesitamos crecer, por eso convocamos a gente que se una detrás de estos principios”, afirmó.

Instituto Ana Arendt en Villa María

“Para la construcción partidaria, nuestra línea desde Nación es la formación, porque la gente no quiere perder el tiempo en reuniones donde se habla y no se decide nada. Carrió fundó el Instituto Ana Arendt a nivel nacional y nosotros lo abrimos en Córdoba, donde se dictan cursos y charlas. Ahora queremos replicarlo acá”, contó el presidente provincial del ARI.

“Creemos que los dirigentes y militantes políticos tienen que tener formación, porque si no llegan a los cargos y no saben qué hacer. No queremos militantes que se merezcan cargos por repartir folletos o pegar carteles, ni tampoco queremos técnicos apolíticos, no creemos en la tecnocracia que viene de afuera y que no tiene una vida partidaria o territorial, es decir, queremos políticos con formación, porque creemos que la construcción política a largo plazo pasa por la capacitación”, puntualizó.

“Si en Villa María tenemos un local, será para el instituto y no para el partido”, precisó Hernández Maqueda, quien aclaró que se instalaría después que pase la elección y se haría aunque no prospere la concejalía.

Para finalizar la jornada, siempre acompañado por Serangelli (foto), visitó una empresa y una casa de familia, con quien compartió una mateada, para seguir camino hacia Etruria.