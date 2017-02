“Vamos a propiciar que este tipo de sistema no se instale en la ciudad”

Existe una resolución del Concejo Deliberante del año 2012, donde se solicitaba a la Lotería de la provincia, que ese tipo de actividad no se aplicara en la ciudad

El intendente Martín Gill, en conversación con EL DIARIO, manifestó su intención de estudiar el marco regulatorio y los límites que se puedan tener en materia local: “Para realizar las gestiones que como comunidad fueran necesarias, para que la marcha atrás que se ha hecho de la aplicación de este tipo de dispositivo en el resto de la provincia, también sea aplicada en la ciudad de Villa María”.

Vale aclarar que Lotería de provincia informó en un comunicado que se dejará de comercializar la denominada “Quiniela Ya”, “salvo en aquellas localidades en las que están habilitados el funcionamiento de casinos y/o salas de slots”.

El intendente destacó que en el proceso de búsqueda apareció una resolución del Concejo Deliberante del año 2012, donde se solicitaba a la Lotería de la provincia que ese tipo de actividad no se aplicara en la ciudad.

“Seguramente que en ese momento, el Concejo Deliberante lo hizo en el marco de ver si alcanzaban o no las competencia del municipio para regular el tema, por el alcance de la actividad del juego por parte de la Provincia”, expresó.

Límites de la regulación local

“He mandado a pedir un informe para poder determinar cuáles son las facultades que tiene el municipio para regular este juego de azar instantáneo”, detalló el intendente.

El sentido de pedir el informe, es que cualquier resolución que se dictara fuera en un marco de facultades competentes, que permita que tuviera viabilidad y no fuera impugnada judicialmente.

“Porque en realidad, la regulación de la actividad del juego, es una facultad que mayoritariamente corresponde al Estado provincial o al Estado nacional”, aclaró Gill y agregó: “Lo que el municipio habitualmente hace en este sentido es reglamentar lo que tiene que ver con las medidas y las condiciones físicas de los espacios destinados a este tipo de actividad”.

“Socialmente no contribuye”

“Atento a que ha existido una decisión del Gobierno provincial de ratificar la no aplicación de este tipo de juego en gran parte de la provincia, me comuniqué en la semana tanto con Lotería como con el ministro de Gobierno de Córdoba para transmitirle que, como municipio, no compartíamos ni impulsábamos este tipo de practicas de juego y no entendíamos que fuera una actividad que contribuya o aporte elementos a la vida comunitaria”, manifestó el intendente.

Además indicó que no sólo no aporta, sino que resta: “El juego, bajo estas condiciones, es una cuestión disvaliosa dentro de una comunidad”.

“En el informe vamos a establecer el marco de regulación efectiva que podamos llevar en materia local y determinar nuestro alcance. Así estableceremos el límite de nuestras competencias, para propiciar y aunar disposiciones en torno a favorecer que este tipo de instalación no se haga en esta ciudad”, finalizó.