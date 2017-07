Van por el título

Desde las 15.45, Rivadavia y Colón sostendrán la segunda y definitoria final en Reserva. Igualaron 1 a 1 en el primer partido

Arroyo Cabral se vestirá hoy de gala para lo que será la definición del campeón del Torneo Apertura de Reserva que organiza la Liga Villamariense de Fútbol, que será dirigido por el referí Juan Ferreyra, acompañado por Nicolás Vélez y Daniel Marcelloni.

Desde las 15.30, Rivadavia y Colón animarán la segunda final del campeonato de segunda división en cancha del Verde, cuyo primeros 90 minutos, jugados hace siete días en cancha del Rojinegro, finalizaron igualados 1 a 1.

La histórica definición entre equipos cabralenses del certamen de Reserva captó mucho interés en dicha localidad, por lo que se prevé que un interesante marco de público en un clásico especial.

Para hoy, el Verde no podrá contar con el defensor Esteban Ortiz, expulsado en la primera final (recibió tres fechas), mientras que Colón no cuenta con bajas de consideración y repetiría el mismo once titular que en el partido de ida, donde logró un agónico empate.

Según está reglamentado, esta final es a dos partidos, por lo que si hay un ganador en los minutos reglamentarios se consagrará como el nuevo campeón de Reserva; de haber un nuevo empate, el campeón se definirá por los penales.

Amistosos con vistas al Clausura

Hoy, a las 16.30, Sportivo FC animará un amistoso de pretemporada frente a Española en Pozo del Molle, como preparación del próximo torneo Clausura de la Liga Villamariense, que tiene como fecha de inicio el domingo 5 de agosto.

En el Rojo, que dirige Franco Herrera, se prevé que jueguen las incorporaciones para el certamen venidero: el arquero Fabián Montiel, el defensor Facundo López, los volantes Guillermo García, Rodrigo Ambrosio, y los delanteros Nicolás García y José Ledesma.

Anoche, en tanto, jugaban en cancha de Colón un amistoso el conjunto local y Unión de Arroyo Algodón.

El conjunto cabralense, dirigido por Martín Conti, ha sumado incorporaciones de relieve para el Clausura: los ex-Yrigoyen Andrés Ferrero, Diego Pereyra y Matías Bendazzi, Federico Tottis (de último paso por San Lorenzo de Las Perdices) y Joaquín González (proviene de Unión Central).