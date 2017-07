Vecinos preocupados por una ola de robos que no encuentra freno

El último hecho tuvo lugar el viernes por la noche, a pocas horas de haber asumido su cargo el nuevo jefe de la dependencia policial de la localidad

Etruria parece haberse convertido en tierra de nadie o zona liberada, donde los ladrones hacen y deshacen a piacere de un tiempo a esta parte, mientras los vecinos miran (y algunos lo sufren en propia carne) atónitos y la Policía permanece impávida.

Al menos una docena de casos de delitos contra la propiedad se vienen registrando en los últimos 30 días, algunos frustrados por causas más bien fortuitas y otros consumados sin más.

La preocupación crece entre los habitantes de esa población que, a pesar de algunos intentos de reunión promovidos por las autoridades policiales y municipales, no consiguen más respuesta a su inquietud que la de, por propia decisión, comprar alarmas en comercios y casas particulares.

Sin embargo, los robos siguen ocurriendo, todos entre las 19 y las 21, franja horaria que ya comienza a ser mirada con cierto resquemor por los etrurienses.

El último caso, sin ir más lejos, ocurrió hace apenas dos días (el viernes a las 19.30) en el domicilio de un vecino de apellido Monzón; los delincuentes ingresaron como si tuviesen la llave de la casa y fueron directamente adonde el hombre guardaba un maletín que contenía alrededor de 50 mil pesos en efectivo. Se lo llevaron.

“La gente ya vive con el corazón en la boca a causa de esta ola de robos”, señaló Oscar Nicola, un vecino de Etruria que si bien no sufrió “en carne propia ningún robo, ya hice colocar alarma en mi casa y estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo”, señaló en diálogo con EL DIARIO.

Uno por uno

Nicola, quien ejerció hasta hace poco el periodismo en la localidad azotada por los ladrones, se tomó el trabajo de relevar los hechos acaecidos durante los últimos 30 días, que por otro lado no fueron informados oportunamente en el parte de prensa de la Departamental San Martín.

Las víctimas son Fernando Montelirio, quien es enfermero y presta ese servicio en el centro de salud de aquella población; Lizandro Bizzarri, quien posee una inmobiliaria; Walter Mozzer, empleado bancario, y Graciela Bufarinni, ama de casa. En este caso, a pesar de que los ladrones habían ingresado a la vivienda, el robo se frustró gracias a un vecino; al igual que en el caso del hijo de la mujer, Lucas Bufarinni, quien reside a poca distancia de su madre. También entraron los “amigos de lo ajeno” en su vivienda, pero al regresar el joven de improviso los obligó a huir sin botín. Otro de los damnificados por el accionar delictivo fue el vecino René Grosso. También robaron en la librería Kolor Kopy de Claudia Barroso y en el mercadito de Beto Guiraudo. En la casa de Fabia Leyra ingresaron por el techo. Asimismo, la peluquera Maricel Maurino y la firma agropecuaria de Silvia Ravali, esta última ubicada en inmediaciones de la salida norte del pueblo, fueron blanco del accionar delictivo.

Reuniones

Desde luego, la ola de robos que parece no tener freno preocupa a las autoridades de Etruria. De hecho, no hace tanto, el intendente Héctor Baravalle había manifestado públicamente su preocupación a través de este mismo diario y había organizado una reunión con los vecinos para tratar el tema, pero a ese encuentro no asistió el jefe de la dependencia policial de la localidad.

Por otra parte, el titular de la Subcomisaría, a su vez, también se reunió con los vecinos en el Salón de Usos Múltiples por el mismo asunto, pero quien no acudió al encuentro en este caso fue el intendente.

Un tercer intento de reunión se hizo el pasado jueves en horas de la siesta, en este caso con los concejales, en el Teatro Avenida.

En esta oportunidad, el clima no colaboró mucho y fueron los vecinos quienes acudieron, pero en escaso número.

Mientras tanto, la palabra “diálogo” parece ser tan esquiva en Etruria como los ladrones que nadie acierta a descubrir y detener.

Nuevo jefe

En este difícil contexto de inseguridad y robos al por mayor, fue trasladado el antiguo jefe de la dependencia policial y arribó a Etruria hace unos días el jefe nuevo: el comisario Matías Contro, quien fue recibido en su cargo con el último robo perpetrado el viernes en la casa de Monzón.

Un problema regional

Vale recordar que en la edición del pasado 1 de julio dábamos cuenta que 95 vecinos de Tío Pujio había debatido en torno a una seguidilla de hechos delictivos que se registraron en las últimas semanas en esa localidad, situación que no escapa al conocimiento de la intendenta, Nancy Schiavi, quien a su vez se había reunido en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos a parte de la plana mayor de la Departamental San Martín de la Policía de Córdoba. Asimismo, Arroyo Cabral también padeció últimamente acciones delictivas. Una de ellas, la más sonada tal vez, fue sufrida por el propio intendente, Pablo Alcalino.