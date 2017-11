Velada en Bell Ville con Taborda y dos títulos

El invicto villamariense Juan Manuel Taborda subirá esta noche por quinta vez a un ring como profesional en la velada a realizarse en el Club Atlético y Biblioteca River Plate de Bell Ville. Con cuatro triunfos en hilera, dos de ellos por la vía rápida, Taborda enfrentará al chaqueño Javier “el Chaque” Rodríguez.

La espectacular velada tendrá seis combates profesionales y tres preliminares amateurs y ha sido denominada “La hora del Angel”, dado que en la pelea principal estará combatiendo el bellvillense Mariano Gudiño, buscando su primer título. La programación comenzará a las 21, pero será televisada a todo Sudamérica desde las 23, por DirecTV Sports.

El Angel, como apodan al ídolo bellvillense, tendrá la posibilidad de buscar esta noche el cetro Latino del Consejo Mundial de Boxeo de los Cruceros cuando se mida ante el santiagueño Daniel Sanabria en la pelea central de esta velada, a desarrollarse en el Club River Plate de Bell Ville, pero que tiene “azul y oro” en sus colores.

El invicto Gudiño, de 29 años, con récord de 10 triunfos, siete de ellos por nocaut, enfrentará al experimentado Daniel Sanabria, que fue anteriormente campeón argentino y sudamericano de los Cruceros. El santiagueño tiene 35 años y un récord de 20 triunfos (12 por la vía rápida) y cinco derrotas.

Habrá dos peleas con títulos en disputa. En la otra, el cordobés Alan Lúques Castillo expondrá su cetro Sudamericano de los Plumas.

En el otro combate por título, el campeón sudamericano de los Plumas, el cordobés Alan Lúques Castillo, expondrá ese lauro ante el bonaerense Gastón Bustamante.

El campeón, de 26 años y con récord de 23-7-0, nueve KO, pondrá en juego por primera vez su cetro ante Bustamante (29 años y 11-2-2, cuatro KO).

El campeón sudamericano de los Gallos, el invicto sanjuanino Carlos Sardínez (10 triunfos, dos KO), enfrentará al cordobés Alfredo Petkus (3-4-0, dos KO) a seis asaltos, en un combate donde no estará en juego ningún título.

En un principio iba a estar en la programación el villamariense Joaquín Avalos, pero por una lesión fue remplazado por el santafesino Maximiliano Alegre (2-0, un KO), quien enfrentará al bonaerense Martín Rocha.

También habrá tres peleas de nivel amateur, donde combatirán Enrique “Manicomio” David (Bell Ville) vs. Cristian Acevedo (Justiniano Posse) en 60 kg, Nicolás Ortiz (Bell Ville) vs. Matías Robles (Villa María) en 60 kg y Juliana “la Profeta” Basualdo (Justiniano Posse) vs. Belén Nardín (Canals) en 60 kg.

La programación

En la tarde de ayer se realizó el pesaje oficial para las peleas profesionales, con fiscalización a cargo de la Federación Cordobesa de Box. La programación oficial y el pesaje oficial fueron proporcionados por el responsable de Prensa de Aranobox (organizadora del festival), Marcelo González.

Mariano Gudiño (90 kg) vs. Daniel Sanabria (89,500 kg): 10 rounds, por el título Latino CMB de los Cruceros.

Alan “Lombriz” Luques Castillo (57 kg) vs. Gastón “el Mono” Bustamante: 12 rounds, por el título Sudamericano Pluma.

Carlos “el Bebé” Sardínez (55 kg) vs. Alfredo “Pantera” Petkus (54,100 kg): seis rounds, categoría Gallo.

Juan Manuel Taborda (72,500 kg) vs. Javier “el Chaque” Rodríguez (70,100 kg): cuatro rounds, categoría Mediano.

Maximiliano Alegre (59 kg) vs. Martín “El Negro” Rocha (59,500 kg): cuatro rounds, categoría Ligero.

Andrés “la Maquinita” Sosa (55,200 kg) vs. Alejandro Gutiérrez (55,100 kg): cuatro rounds, categoría Pluma.