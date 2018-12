Verano de festivales en Salta

AGENDA II/Citas con la cultura norteña

DONDE Distintas ciudades y pueblos de la provincia de Salta

CUANDO Todo enero, febrero y marzo

Los salteños también aguardan el verano con ansias, abriendo de par en par las puertas de su hermosa provincia y ofreciendo lo mejor de sus paisajes y cultura, lo que incluye actividades de todo tipo. Al respecto, destacan una gran cantidad de festivales que tendrán lugar durante enero, febrero y marzo en distintas ciudades y pueblos del distrito norteño.

Enero

La temporada de festivales comenzará el sábado 5 de enero con el Festival de la Trucha en el Complejo Deportivo de La Poma y con el Festival Sentimiento y Tradición que se realizará en el Predio Chuncho Ruiz de la localidad de Los Toldos (al norte, frontera con Bolivia). Ese mismo día además se podrá disfrutar del Festival “El Seclanteño” en el Complejo Polideportivo de Seclantás (30 kilómetros al sur de Cachi).

En tanto del 8 al 12 de enero se desarrollará la Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes en la plaza 4 de Noviembre de San Carlos (unos 20 kilómetros al noreste de Cafayate). Asimismo el domingo 13 será el 8º Concurso del Asador en la localidad de Chicoana (40 kilómetros al sur de la capital provincial).

Por otra parte el viernes 18 de enero tendrá lugar el Festival de la Tradición Calchaquí en Cachi, el sábado 19 será el 5º Encuentro Cultural de la Copla y la Baguala en la plaza Martín Fierro de Campo Quijano (25 kilómetros al oeste de la ciudad de Salta) y el domingo 20 el 3º Concurso Provincial del Asador en la localidad de El Carril (40 kilómetros al sur de la cabecera de la provincial).

Además el 25 y 26 de enero tendrá lugar en Molinos (45 kilómetros al sur de Cachi) el Festival Nacional del Poncho, Doma y Folclore. Por otro lado el sábado 2 de febrero en Coronel Moldes (65 kilómetros al sur de Salta capital) se realizará la Elección Miss Cabra Corral y el domingo 3 se desarrollará en el Complejo Municipal de La Viña (100 kilómetros al noreste de Cafayate) el Festival Humor y Canto “Vivilo Con Alegría”.

Febrero

En febrero también se podrá disfrutar de la 34º Fiesta Provincial de la Vendimia los días 8 y 9 en Animaná (15 kilómetros al norte de Cafayate), de La Sirenísima el domingo 10 en el Balneario Municipal de General Ballivián (50 kilómetros al sur de Tartagal), del Festival Nacional de La Chicha del 15 al 16 en la localidad de La Caldera (en las adyacencias de Salta Capital) y de la tan esperada Serenata a Cafayate, que tendrá lugar los días 21, 22 y 23.

Marzo

En tanto durante el mes de marzo en el Museo del Carnaval de Rosario de Lerma (30 kilómetros de la cabecera provincial) se realizará la elección de la Reina del Carnaval, en el Complejo Polideportivo de Rosario de la Frontera (sur del distrito, cerca del límite con Tucumán) tendrá lugar la Chaya Rosarina y en la ciudad de Salta se podrá disfrutar de fiestas temáticas en las principales terrazas de los distintos hoteles.

Además durante los tres meses se podrán vivir los tradicionales Corsos Color en Orán y en Tartagal y los Corsos de las Flores en Cerrillos.

HUMOR VIAJERO

Dormir poco, viajar mucho

Por el Peregrino Impertinente

Los doctores recomiendan dormir ocho horas por día. Los monjes, nueve. Y los santiagueños 17, dicen algunos mal llevados. Pero a esos mejor ni hacerles caso, porque son unos zánganos improductivos que muy poco hacen por el progreso de la humanidad. Los santiagueños no, los mal llevados.

En todos los casos, las recomendaciones se fundamentan en cuestiones relacionadas con la salud. Descansar las horas necesarias, aparentemente, redunda en una mejor calidad de vida. No lo cree así el viajero, para quien da igual pegar los ojos 15 minutos que tres semanas: él siempre va a estar feliz, enérgico y luminoso. Salvo que la noche anterior se haya clavado un litro de vodka con pervinox, claro.

Aquello se explica, acaso, en que cuando estamos de viaje nuestra alegría es tal que poca mella hace en el cuerpo el no dormir “correctamente”. “Es una cuestión vinculada con el poder de la mente. Yo lo relaciono con lo siguiente: si pensamos ´no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler’, somos capaces de atravesar descalzos un sendero de brazas ardientes, acostarnos en una cama de afilados clavos o sobrevivir los cuatro años de presidencia de un idiota multimillonario que a los 56 descubrió lo que es un timbre”, explica el parapsicólogo y mecánico dental Elmer Místico, de la mano de una reflexión que poco tiene que ver con nada, y que solo aporta a la causa más confusión, dolor y angustia seguida de muerte.

De cualquier manera, la moraleja resulta casi evidente: si vas a viajar, dormí poco, viví mucho y no te preocupes, que total la naturaleza se encarga de todo. Eso sí: si vas a dejar que tus hijos naden en el mar, asegurate que el bañero no esté pasado de anfetaminas y más duro que Ironman y Robocop juntos.