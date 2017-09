Rugby

Viajan Jockey y San Martín

El Torneo Oficial de Primera división Guillermo “Michi” Pispieiro ingresa en su fase de definición. Esta tarde se jugarán las semifinales del certamen de la Unión Cordobesa de Rugby, tanto del grupo que definirá al campeón como del que determinará las posiciones finales y la clasificación a cada torneo nacional de 2018. Hoy Jockey visitará a Urú Curé (por el cuadrangular que definirá del quinto al octavo puesto), mientras que San Martín jugará ante Alta Gracia RC por el Súper 6.

En los partidos que definirán los finalistas del torneo, desde las 16, se enfrentarán La Tablada vs. Palermo Bajo (G. Reartes) y Córdoba Athletic vs. Tala RC (F. Filipanics).

En el cuadrangular que definirá del quinto al octavo puesto, Urú Curé enfrentará a Jockey Villa María (J. Gómez) en Soles del Oeste y Universitario jugará frente a Jockey Córdoba (M. Pettina).

En el Súper 6 Zona Permanencia, desde las 16 jugarán Carlos Paz Rugby vs. Universidad Católica Córdoba (S. Corvalán) y Aero Club Río Cuarto vs. Córdoba Rugby Club (A. Agüero); mientras que a partir de las 16.30, Alta Gracia Rugby Club vs. San Martín RC (J. López).

Oficial de Ascenso

Mañana se jugará la novena fecha de la tercera rueda del Oficial de Ascenso donde, desde las 16 en Primera y a las 14.15 en Intermedia, respectivamente, Universidad Nacional de Villa María visitará a Jockey Club de Río Cuarto. También jugarán Los Cuervos Rugby Club vs. Club Social Carlota y Universidad Nacional de Córdoba vs. Santa Rosa Rugby Club.

Juveniles

Hoy también habrá fecha de divisiones juveniles. Por la 18va. fecha del Torneo Oficial de Menores de 19 años, Jockey visitará a Urú Curé desde las 14.30.

En el bloque Juvenil, en tanto, por la 18va. fecha San Martín visitará a Jockey de Córdoba, desde las 11.45 en M15 y M16 y a las 13.15 con M17.

Jockey de nuestra ciudad visitará a Urú Curé de Río Cuarto desde las 11.30 en M14 y M16 y a partir de las 12.45 en M15 y M17.