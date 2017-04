Viene a sellar su pasaporte

Mauricio Magistretti aduce problemas para trasladarse a la provincia por su trabajo en Migraciones de Mendoza y deja de ser el técnico. Los dirigentes esperaban reunirse con él para solucionar el tema, pero todo se complicó

La continuidad de Mauricio Magistretti como entrenador de Alumni pendía de un hilo y tendrá un corte en las próximas horas, a raíz de algunos problemas en lo personal del mendocino.

Magistretti, quien fue anunciado como DT para la próxima temporada del Federal B y viajaba desde Mendoza para sumarse a algunas prácticas, tiene previsto llegar hoy o mañana a la ciudad para reunirse con los dirigentes, a quienes les diría que ya no podrá seguir porque no pudo resolver su traslado a Córdoba en el trabajo personal.

No es una novedad la situación. Desde un principio, el entrenador puso reparos y dejó supeditada su continuidad por su cuestión laboral.

En Mendoza, Magistretti trabaja en la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio. Allí solicitó el traslado para instalarse en Córdoba y, de esa manera, poder viajar diariamente a Villa María para dirigir a Alumni, según le comentó a la dirigencia fortinera.

El trámite, al parecer, se demoró más de la cuenta y es probable que nunca se cumpla, a raíz de nuevas disposiciones del Ministerio.

En ese ámbito, la situación de Magistretti en la capital provincial se complicó y así se lo hizo saber a los directivos esta semana.

Si bien reinó el hermetismo y las partes quedaron en reunirse en las próximas horas, entre ayer y el viernes por la noche circuló el rumor de que Magistretti ya no era el técnico de Alumni. De hecho, se viralizó un whatsapp que daba cuenta de un arreglo del técnico en San Martín de Mendoza, donde dirigió en la temporada anterior.

Esto, sumado al antecedente de Magistretti en Alumni, levantaba polémica.

Vale recordar que en su anterior paso por el club villamariense, decidió irse por cuestiones personales y esta vez, en su regreso, reconoció que deseaba demostrar que aquello había sido sólo un contratiempo.

Ante la serie de rumores, el dirigente Guillermo Morelatto, quien hizo el contacto con el entrenador desde un principio, indicó ayer que no está confirmada la partida del DT, pero admitió que “todo se complicó”.

“Vamos a reunirnos con él para ver si hay alguna solución, pero no depende de nosotros”, expresó el directivo.

El DT mendocino parecía entusiasmado con la posibilidad de volver al “Fortinero” y hasta siempre picó en punta en la preferencia de los dirigentes.

Regresó formalmente el 21 de febrero, cuando puso manos a la obra y se presentó ante un plantel corto.

“No había venido para irme de la forma en que me fui. Esa vez no se entendió mi salida, algo normal que pase. Entonces esta vez le dije a los dirigentes que mi gran desafío era poder cambiarle la mentalidad al jugador de Villa María, si no, no se lograrán resultados positivos”, dijo por entonces.

Desde allí se contactó con Germán Vicario, quien asumió en el equipo de la Liga Villamariense, que pelea en puestos de privilegio en la Zona Centro, y asomaba como su ayudante de campo.

Ahora todo es volver a empezar. Magistretti se va y los directivos tendrán que volver a reunirse y definir quién será el técnico para el Federal B.

Por ahora, no hay nadie en carpeta, sólo la sensación de un traspié inesperado, aunque restan casi dos meses para el inicio del campeonato.

Que vengo y voy

Tras un paso por Brown de Madryn y una anterior gran campaña en Desamparados de San Juan, Mauricio Magistretti llegó a Alumni en mayo de 2008 para dirigir en el Federal A, en remplazo de José “Pistola” Vázquez.

Luego de una buena campaña, el mendocino adujo razones personales y se fue del “Fortinero” en enero de 2009.

Para la temporada 2017 del Federal B, la dirigencia volvió a elegir al DT, que llegó el 20 de febrero y se mostró entusiasmado, aunque supeditó su continuidad a un traslado de Mendoza a Córdoba por su trabajo personal.

El entrenador se reunirá en las próximas horas con la dirigencia para confirmar que su traslado se complicó. Se frustra el operativo retorno.