¿Villa María se ha convertido en la “nueva Seattle”?

Músicos, productores y periodistas respondieron acerca de si la escena musical villamariense puede ser tenida en cuenta como un movimiento expansivo de grandes proporciones

Días atrás, en una entrevista realizada al suplemento Vos, de La Voz del Interior, Juliana Gattas, del grupo pop Miranda!, declaró, luego de elogiar a bandas locales como De la Rivera y Rayos Láser, que “Villa María es increíble. Desde hace años se dice que es la nueva Seattle”.

Debido a la comparación con la ciudad donde surgiera el grunge en los años 90 y se redefiniera para siempre el rock a nivel global, se generó cierto revuelo, a favor y en contra, en las redes sociales.

Por tal motivo, EL DIARIO plasmó un sondeo entre músicos, productores y periodistas cuyo resultado arrojó una aprobación de dicha afirmación, dando cuenta de una escena en evidente crecimiento influenciada por la UNVM y, en especial, la carrera de Composición en Música Popular, la autogestión y el trabajo colaborativo entre artistas -que también devino en la creación de la Unión de Músicos Villamarienses (Unimuv)- y el desarrollo cultural general en la ciudad apoyado por el Estado.

Como advertencia se señala que, a diferencia de la movida que germinaran Nirvana y Pearl Jam, entre otros, en Villa María no han emergido estéticas disruptivas como fuera el grunge.

Gastón Pérez Rivera

De la Rivera

Hay gente que se tomó muy literal lo que dijo Juliana. Soy bastante estudioso de esos fenómenos culturales y lo que puedo decir es que tanto en Seattle, Manchester como en Monterrey, se formaron escenas únicas de música en ciudades que no son capitales. Particularmente, movimientos del interior de los países que han generado una movida propia, desde ciudades chicas como la nuestra. De algún modo, nos parece que es un halago al trabajo que hemos estado haciendo como en Discos del Bosque (plataforma digital con catálogos de discos), al cual se sumaron artistas como Juan Ingaramo, que es de Córdoba, pero que también está en el sello Pop Art y gira por Europa. También se destaca el laburo bastante profesional que hacemos, que estamos viajando todo el tiempo y que estamos trabajando de la música, que no es poco decir.

Pablo Cordero

Músico y titular de Unimuv

Hay que entender que hay gente que no está de acuerdo con las comparaciones, hay quienes dicen que es demasiado ese título y quienes señalan que tenemos personalidad propia. A lo que se refiere es que Seattle fue una ciudad que cambió el rumbo de la música de una era o de una generación y creo que en Villa María están pasando cosas que tienen que ver con eso. Creo que hay bandas, músicos, solistas que están produciendo cosas tales que están partiendo un poco en dos la historia de la música villamariense. Como sucede siempre, es un efecto rebote o dominó: cuando uno eleva la vara, el resto de los colegas intenta hacer lo mismo. Entonces, si sale un gran disco, los que estamos alrededor tenemos la obligación -no por competencia, sino por respeto-, de elevar la vara también. Te puedo hablar de De la Rivera, Rayos Láser, Madre Chicha, pero también de la gente del cuarteto que va creciendo, de Arrasa como Topadora, que suena tremendo, el tango que se está poniendo las pilas también, de Cuerda y Cuero, de Guadal, de Motorblues. No sé si es la “nueva Seattle”, pero sí que es la “nueva Villa María”.

Mecha Miranda

Safari Pop y miembro de Unimuv

Es importante que bandas como Miranda!, IKV o Eruca Sativa destaquen a la ciudad. La movida cultural local hace rato que está en auge, pero esas palabras sirven como incentivo porque al saber que los ojos están puestos en la ciudad, se convierten en puntapié para buscar crecer y profesionalizarse más todavía. Y no sólo en la música, sino también en la literatura o el teatro, que están creciendo abismalmente. Está bueno que se reconozca desde afuera y que la posta no esté sólo en Buenos Aires. Hay que remarcar la unidad y el compañerismo que existe entre los músicos. El trabajo colaborativo que se da en las “Fiestas funky”, en las “Fiestas cálidas”, en Discos del Bosque, que han sido los pioneros en ese sentido. La misma UNVM colabora mucho con eso y la creación de la Unimuv también. Asimismo, el municipio ha abierto el juego para que se dé esta situación. También pasa mucho por la autogestión de los artistas que estamos buscando constantemente crecer.

Julie Aiello

Harén

Si se refiere en el sentido que Villa María tiene una escena de música emergente, independiente y expansiva desde un lugar chico, estoy de acuerdo. Sucede que decir “Seattle” es hablar de un símbolo de los 90, del grunge, una nueva forma de hacer rock y eso no sucede en nuestra ciudad. Además, hablar de rock existía antes, cuando todavía estaba Mundo como bar de rock, de punk, de hardcore. Hoy no tenemos un espacio así y no hablo como artista, sino como público consumidor de esa música desde siempre. Sí hay mucho pop, mucho indie, mucha cumbia, que está buenísimo que sea.

Luciano Ragusa

Raisers y Chestter’s, titular de La R Producciones

Sí, estoy de súper acuerdo. Acá en Villa María primero que hay un montón de bandas y segundo que hay un montón de esas bandas que hacen estilos nuevos, es decir, que se arriesgan a experimentar y son innovadoras en sonido. Y tercero que tienen muy buena calidad, no le tienen miedo a las críticas y le dan para adelante. Yo pienso que influye mucho la UNVM, aunque igualmente me parece que faltan más lugares para tocar.

Lucio García

Adónde

Siempre me pareció que Villa María tenía un toque distinto. Apenas llegué a estudiar Composición en la UNVM, pude ver que la ciudad funcionaba como semillero de bandas que promovían canciones propias, estética propia y hasta público propio, que coreaba sus canciones, compraba sus discos, usaba sus remeras. Eso es algo que se “espera” de una banda grande, consagrada, que ha pasado por muchos escenarios y con trayectoria, o eso es lo que pensaba antes de llegar acá. La gente oriunda de la ciudad promueve esos pilares y creo que la gente que ha llegado por una u otra razón también las ha adoptado como bandera y así funciona la cultura, como un polo con gente dispuesta a dar el salto en la ciudad sin necesidad de irse. Y no hablo del rock ni de otro género particular, hablo de la personalidad definida de las bandas. Me parece muy acertado lo que dijeron los chicos de Miranda!, con respecto a la “nueva Seattle”. Quizás nos quede grande a nivel demográfico, pero la producción que se está realizando a nivel musical y artístico en general seguro no tiene nada que envidiarle.

Agustín Vodanovic

Nonabonda y de Unimuv

Sinceramente, creo que Villa María tiene algo muy especial en cuanto a la movida cultural. Desde hace bastante tiempo en esta ciudad emergen proyectos musicales de muchísima calidad. Creo que no es una simple coincidencia, es una ciudad que crece increíblemente en todo aspecto y brinda al artista muchas más posibilidades para desempeñar su actividad que otras ciudades. Con Unimuv lo vemos cuando vamos a los congresos de la Federación Argentina de Música Independiente (FAMI). Las demás ciudades del país están debatiendo cómo resolver cuestiones que en Villa María o bien ya fueron resueltas o nunca existieron. Sin duda, la carrera de Composición Musical que ofrece la UNVM en conjunto con otras situaciones favorables de nuestra ciudad, entre ellas la ubicación geográfica y el histórico Festival Nacional de Peñas, convirtieron a Villa María en uno de los principales polos musicales a nivel nacional. Es cierto que la ciudad recibe artistas de todo el país por la universidad, pero también sucede que muchos villamarienses viajan a estudiar o a trabajar a Córdoba, Rosario, Buenos Aires, vinculando aun más a nuestra ciudad. De hecho, varios de los músicos nativos más destacados hoy eligen vivir aquí y desempeñar desde acá su actividad. En cuanto a la comparación con Seattle, me parece que es una forma de describir este fenómeno, salvando la diferencia con dicha localidad y aceptando que los logros y éxitos de cada banda son consecuencia del trabajo y el talento de cada uno de ellos. Estoy de acuerdo en que Villa María tiene “algo” que el resto de las ciudades de nuestro país no tiene.

Alexis Alassia

Debieras Pitar y asociado en Mundo Rojo

No me cabe ninguna duda de que la calidad musical y humana que hay es espectacular.

Matías Flores

Cuerda y Cuero

No conozco Seattle. Todavía no llegamos, pero conozco la fama de muchos músicos y cafés. Es difícil como músico regional desde Villa María saber sobre los polos musicales a nivel global. Sí podemos dar fe del crecimiento que ha tenido la cultura, particularmente la música, en función del impulso que le dio la carrera de Composición Musical de la UNVM, que se sumó al Conservatorio, y de los independientes que han aportado mucho con bares y espacios culturales en el under. Pero esto es desde hace años, quizás los artistas más reconocidos lo están viendo recién ahora como algo nuevo.

César Bravín

Motorblues

Hay muchas bandas haciendo cosas muy interesantes. Quizás demasiado alejadas de las fuentes y eso es peligroso porque es como una casa sin cimientos. Pero ojalá no sea sólo una ola pasajera y la marea quede bien arriba, para el bien futuro de la música de la ciudad.

Jairo Emil

Madre Chicha, Nonabonda y Unimuv

Personalmente me encanta que músicos consagrados y comunicadores echen el ojo a lo que estamos haciendo en la ciudad, lo valoro y lo celebro mucho. Empuja, renueva e inspira. Pero también creo que somos nuevos en esto y tenemos todo por hacer. Es una ciudad pequeña, es otra época, otro perfil de música, otra industria. No me parece sano que nos comparen con cosas que pasaron antes, con contextos tan distintos. Somos Villa María y tenemos nombre propio. Me gustaría que digan que lo pasa acá es único porque así lo creemos quienes lo hacemos.

Mariano Pérez

Productor de rock

La ciudad es un germinador de bandas, donde hay grupos que han captado la mirada de afuera o que están más expuestas, como De la Rivera, Rayos Láser o Fede Lattanzi. También hay movidas, como las que puedo hacer yo, que generan que haya un puente nuevo adonde llegan bandas grandes o bandas chicas. En Villa María lo que más llegan son bandas chicas pero que circulan por los mismos circuitos que las grandes en todo el país. Entonces, seguramente da a pensar: “Si esas bandas van a Villa María, debe ser por algo”. Aquí se ha generado un movimiento en constante crecimiento y donde no se para de hacer cosas.

Cecilia Bosco

Prensa y productora de eventos

Estoy de acuerdo. No conozco Seattle ni Manchester, pero sí entiendo la importancia del momento cultural que vivenciaron en cierto momento para marcar a la música de toda una generación, como fue el grunge. Conozco y he trabajado en muchas ciudades argentinas, pero es impresionante lo adelantada que está Villa María, siendo una ciudad chica en el interior del país y rodeada de un polo cuartetero importantísimo, donde han salido cosas muy buenas en todos los aspectos. Hablamos de géneros como rock, pop, folclore y de música popular que se están reinventando desde aquí. Además, hay mucha gente de nuestra ciudad trabajando en staffs de artistas nacionales por su calidad, como fotógrafos, en audiovisuales o sonidistas (Luis López, que trabaja junto a Abel Pintos). Asimismo, la cantidad de shows al mes que hay acá no sé si los hay en otras ciudades parecidas. No sé si Villa María va a marcar a una generación, pero sí que es la ciudad más vanguardista del país. A eso se suma un gran trabajo cultural en general y un importante apoyo municipal. Por eso hay que hacer un llamado al público para que acompañe a esta movida. Desde los artistas, el trabajo está muy bien hecho.

Daniel Bacci

Conductor del programa radial “Amigos del rock”

Estoy de acuerdo. Estamos en un nivel muy particular de la movida y eso se está traduciendo en logros internacionales de nuestros artistas. Nadie puede dejar de ver esa realidad y creo que recién es el principio de la cosecha sonora de nuestro terruño.

Pablo Tavarone

Dueño de Esmeralda y responsable del ciclo “Tardes de arte”

El comentario de Gattas me parece bárbaro. Es muy importante desde el lugar que lo dice. La comparación con Seattle la tomo como surgimiento de un estallido de talento. La escena local no es homogénea en su estilo, pero sí en su talento. Reconozco que la carrera hasta hoy de De la Rivera es impecable en varios sentidos. Porque se da este surgimiento en la ciudad que se ve desde afuera: talento, la gran visita de bandas under por la ciudad, la llegada de gente de otras ciudades y mucha gente extramusical que hace años mantiene viva la escena musical.

Juan Ramón Seia