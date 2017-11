La 25º edición se realiza en la ciudad de Jujuy desde mañana hasta el domingo

Villamarienses participarán del Congreso Nacional de vecinalistas

Treinta y cuatro vecinalistas y vecinos, representando a ocho barrios locales, asistirán al encuentro y a los diferentes talleres, que suman a países de Latinoamérica

Un contingente de 34 personas partió anoche hacia San Salvador de Jujuy con el fin de participar del 25º Congreso Nacional de Entidades Vecinales, que se realizará desde mañana hasta el domingo.

Además de representantes de las diferentes provincias, del encuentro participarán países del Mercosur y latinoamericanos como Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile.

Claudio Ciccarelli, miembro del centro vecinal de barrio Parque Norte; Dante Botta, de barrio Belgrano y Luis Reinoso, de Las Acacias, dialogaron con EL DIARIO horas antes de emprender el viaje.

Los tres forman parte de la Comisión de Seguimiento, formada por miembros de centros vecinales de todo el país, encargados de monitorear y fiscalizar la organización del evento anual.

Reinoso es el vicepresidente de la comisión, Ciccarelli miembro suplente y Botta participa también por haber sido presidente del congreso vecinal que se realizó en 2010 en Villa María.

Serán representantes de ocho barrios (Trinitarios, Almirante Brown, Botta, Las Acacias, Parque Norte, Malvinas, La Calera y Belgrano) quienes asistirán al congreso, donde se realizarán talleres sobre diversas temáticas: “Hay de pueblos originarios, trata de personas, minería por provincias que la tienen, problemáticas que cada vecino tiene, presupuesto participativo. Todo lo relacionado a centros vecinales”.

“El vecinalismo de diferentes puntos de la República expresa sus problemáticas y hace intercambio de ideas para recabar diferentes proyectos que se puedan llevar adelante en sus propias ciudades”, explicó Reinoso.

“Cada uno trae su experiencia y expone lo que uno hace. Mostramos lo que hacemos y las herramientas que tenemos en Villa María para poder trabajar en un barrio. Se puede decir que Villa María, Comodoro Rivadavia y Rosario somos las que mejor estamos de todo el país. No así las provincias del norte que tienen problemas serios, principalmente económicos. Cada provincia vive y actúa de diferentes formas, pero gracias a estos congresos se están implementando cosas que nosotros ya usamos, en otros lados. Por ejemplo, al presupuesto participativo muchos lo conocían, pero no sabían cómo se usaba o no lo ponían en práctica”, detalló Ciccarelli.

Tal como señalaron los representantes, Villa María fue una de las primeras ciudades en utilizarlo.

Villa María es admirada por otras localidades

Algo que destacan haber tomado como ejemplo de otras localidades para aplicar en la nuestra es el trabajo con cooperativas: “Es una forma de juntar gente con escasos recursos, darle la posibilidad de que trabaje, que pueda llevar un peso a su casa y arreglar su barrio”.

Los tres reafirman que la infraestructura con la que cuenta nuestra ciudad es destacada: “Tenemos dispensarios en todos los barrios, por ejemplo. Es una ciudad formada y no le falta nada. En desarrollo cultural, en salud e infraestructuras como cloacas y gas somos los que tenemos el nivel más alto y mejor hecho en todo el país. Se admiran de lo que tenemos en Villa María”.

“Este congreso, que se realiza año a año en diferentes ciudades del país, está festejando sus Bodas de Plata, por lo que asume un doble compromiso”, aseguró Reinoso.

“Los representantes de la ciudad hace 15 años que participamos”, agregó.

El congreso es organizado por la ciudad anfitriona, que se turna una vez en la región centro, sur o norte. La comisión viaja dos veces en el año y controla para ver lo que se ofrece de hotelería, gastronomía y el lugar donde se hacen los talleres.

“Normalmente trabajamos todo el año para juntar los fondos para pagar el viaje y con otra parte nos ayuda el municipio. Los que viajamos somos miembros de centros vecinales, pero también vecinos que quieren participar. No está cerrado solo para vecinalistas”, comentaron.

“Agradecemos al municipio por participar y apoyarnos para que podamos realizar este viaje”, finalizaron.