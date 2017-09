La demanda en el Centro de Acceso a Justicia del Santa Ana

Violencia y reparación histórica, entre las causas más atendidas

A casi cuatro meses de su apertura, la sede tiene fuerte demanda ciudadana por los más diversos motivos

Casos de violencia de género e intrafamiliar, desconocimiento de derechos y lo vinculado a la reparación histórica de jubilados son de los temas por los que más se demandó atención hasta ahora en el Centro de Acceso a Justicia (CAJ), el dispositivo inaugurado por el Estado nacional el 17 de mayo pasado en barrio Santa Ana.

Así lo señaló Natalia González, la abogada que está a cargo del mismo.

“La intervención es muy amplia y ha existido mucha demanda por los más variados motivos. Desde violencia de género a problemas por vacantes en colegios o por un caso de discapacidad vinculado al transporte gratuito”, ilustró ayer al recibir a EL DIARIO.

“A veces el desconocimiento de leyes sitúa a la gente en una situación de vulnerabilidad, no económica, sino en no saber adónde acudir para hacer gestiones o cómo hacerlas”, subrayó. Hizo hincapié en el abordaje multidisciplinario, con profesionales en trabajo social, psicología y demás.

La abogada anticipó que desde el próximo jueves 14 (de 16 a 19) se atenderá una vez a la semana en la Biblioteca Popular Eva Perón del barrio Los Olmos, como parte de una actividad itinerante que ya se lleva a cabo todos los lunes de 8 a 13 en el hall de ingreso al Hospital Regional Pasteur.

En el nosocomio local “hacemos lo mismo que acá” -dijo en referencia a la sede ubicada en calle Walt Disney 78 de barrio Santa Ana- y tarea similar se concretará en Los Olmos. Añadió que, además, planean efectuar operativos en municipios, para receptar consultas. Ya hicieron uno esta semana en Silvio Pellico.

En todos los casos, la premisa es agilizar y facilitar las respuestas a la ciudadanía sobre diversos asuntos, “evitar que la gente esté andando de un lado al otro”. “Por ahí no brindamos la solución, pero el abordaje que se hace es parte de la solución del problema”, graficó. Y estos son tan variados que van desde un posible desalojo hasta no tener DNI, pasando por necesitar un abogado, tener un conflicto laboral, la detención de un hermano, el maltrato de una vecina por parte de su marido, el ex que no pasa los alimentos o no encontrar vacante para los hijos, solo para citar algunos ejemplos.

“El acceso a la Justicia, entendida como un valor humano, es poder conocer lo que corresponde para ejercer nuestros derechos”, sintetizó González.