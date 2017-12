Visita de riesgo para Ameghino

Los Leones tendrán esta noche una difícil visita a Deportivo Norte de Armstrong, que es uno de los líderes de la División Centro Norte. El partido comienza a las 21.30

Ameghino tendrá esta noche una exigente visita a Armstrong, cuando enfrente de visitante a Deportivo Norte, uno de los equipos que conforman el lote de punteros de la Conferencia Centro Norte de la Liga Argentina de básquetbol.

Los Leones, que aún no han ganado en la ruta, buscarán esta noche romper la racha de siete salidas sin victorias, cuando desde las 21.30 enfrente uno de sus compromisos más exigentes en este tramo final de la primera parte de la competencia, previo a ingresar al receso por las fiestas de fin de año.

Deportivo Norte, está segundo en las posiciones, con 6 triunfos y 5 derrotas, y de local ha tenido dos derrotas, de los seis partidos jugados.

Los santafesinos a lo largo del torneo, vencieron en su casa a Echagüe por 86 a 77; luego perdió ante San Isidro, en San Francisco por 86 a 80, tuvo dos triunfos consecutivos en su casa, ante Tiro Federal de Morteros por 74 a 60, y ante San Isidro, por 106 a 78; pero luego, también de local, cayó ante Barrio Parque por 89 a 86.

En los partidos siguientes, venció de visitante a Libertad de Sunchales por 85 a 83, y perdió en la misma condición, ante Tiro Federal por 72 a 71. Se recuperó de local superando por 102 a 86 a Unión de Santa Fe, y derrotó de visitante a Echagüe por 78 a 75.

Viene de perder en sus dos últimas presentaciones, de visitante ante Unión por 72 a 69 y luego de local ante Libertad, por 84 a 76.

Por el lado de Ameghino, ha mantenido el invicto de local a lo largo de esta parte del torneo. Le ganó en el inicio a San Isidro por 95 a 85 y a Tiro Federal por 71 a 70. De visitante perdió ante Libertad por 89 a 80 y ante Tiro Federal por 76 a 67.

Tras ganar de local a Unión por 85 a 84, volvió a perder de visitante, ante Echagüe por 78 a 66 y ante Unión por 94 a 86.

Se recuperó de local ante Echagüe por 83 a 82, y cayó en San Francisco, ante San Isidro por 69 a 61.

En sus dos últimas presentaciones, perdió de visitante ante Barrio Parque por 81 a 69, y ante el mismo rival, venció el pasado miércoles por 81 a 67.

Joaquín Baeza: “Necesitamos sacarnos esa mochila de ganar afuera”

El base Joaquín Baeza es una de las piezas importantes que se sumaron a Ameghino esta temporada. El jugador está permanentemente dando indicaciones, alentando a sus compañeros, marcando posiciones y jugadas. Y no solo juega bien y hace buenos aportes al equipo, también es de los que es interesante escucharlo cuando opina y analiza el juego.

El riotercerense, de 31 años y 1,82 metro, analizó el buen triunfo ante Barrio Parque, que alargó a cinco los triunfos consecutivos de local: “Fue un partido difícil ante Barrio Parque. Hay que ser realistas, individualmente tienen más nombres que nosotros. Hace varios años que juegan juntos y van cambiando una o dos piezas por temporada. Nosotros, creo que levantamos mucho el nivel. También jugamos con una presión extra, la de ganar de local para no irnos tan al fondo. Jugamos contra un equipo que juega bien, que en el otro partido que enfrentamos nos ganó. También jugamos con la presión de no equivocarnos. Son muchas cosas. No es fácil”.

El base comentó: “Arrancamos jugando muy nerviosos, equivocándonos. El murmullo nuestro, que hace que no podamos desenvolvernos como nosotros queremos. Cuando nos soltamos un poco y las pelotas entran, el equipo cambia la cara totalmente.

Baeza señaló, además, apuntando al partido que viene: “Tenemos un partido difícil con Deportivo Norte. Es un rival muy duro, que para mí, de los rivales de esta zona y de los que hemos enfrentado, es de los que mejor juega al básquet. Varios jugadores pudimos descansar más minutos, durante el partido con Parque. Hay que cuidar la máquina, después de jugar en Armstrong tendremos dos partidos seguidos en la semana. De paso, sirve para darle minutos a los jugadores que no juegan tanto, sobretodo porque en algún momento de la temporada lo vamos a necesitar. Sirve fundamentalmente para eso, para que ellos los usen y los aprovechen”.

En el partido del miércoles, ante Parque, fue interesante el tercer cuarto, donde se jugó mejor y empezaron a entrar muchos triples. Al respecto sostuvo: “Sí. Es verdad, pero también es verdad que defendimos mejor. Hicimos 81, pero no hicimos 100. Terminamos el tercer cuarto con 62, e hicimos 26 en ese parcial, y a ellos los dejamos en 12. Ahí se nota más la diferencia. Cuando uno defiende bien y anotas más o menos, parece que hiciste como 30, y en realidad los otros hicieron poco. Nosotros jugamos bien adelante. Ahí está la clave, un poco de cada cosa. Estoy contento. La confianza que nos da de jugar de local es muy buena, levantamos el nivel y eso hay que tratar de llevarlo afuera. Lo necesitamos. Necesitamos sacarnos esa mochila de ganar de visitante, sobre todo para la tabla. Estamos en una posición que no creo que nos merezcamos. No sólo por la calidad de jugadores, el equipo entrena bien, se prepara bien. Entonces me da bronca estar en una posición que no creo que merezcamos”.