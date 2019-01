Volver a empezar, el nuevo desafío de Universitario

Liga Villamariense

Bajo la modalidad de club, la prioridad es formalizar todos los trámites ante la entidad del fútbol local, mientras sigue armando el plantel de cara al próximo Federal Amateur

El tesorero, Matías Carrizo, y el entrenador de Universitario, Joselito Bernadó, brindaron detalles de todo lo referido a lo que fue la constitución del nuevo club, la desafectación y la reinclusión en el Regional Federal, en el marco de una nueva experiencia deportiva que se avecina.

A grandes rasgos, fundamentaron las razones en los tiempos que significó el traspaso para convertirse en club y aclararon diferentes cuestiones pertinentes a la Liga Villamariense de Fútbol, recalcando el accionar del presidente Claudio Martínez. También reconocieron y explicaron los hechos y “errores” propios, en todo lo acontecido en las últimas semanas.

En detalle

En primer momento, Matías Carrizo, quien ocupa el cargo de tesorero de la nueva entidad, informó que una vez notificados de que debían ser una asociación civil para participar del Torneo Federal y continuar afiliados a la Liga, esa “trasmutación de pasar de fundación a ser club nos llevó su tiempo”, ante las diversas ramas deportivas que incluía la Fundación.

Inicialmente realizaron presentaciones al Consejo Federal a través de notas enviadas desde la Liga Villamariense y contactos con un abogado que realiza trámites en AFA; y en ese lapso “llegó la noticia de que estábamos en el armado de zonas”, lo que hizo que “nos enfocáramos en lo deportivo, pero sujeto y muy atentos a que teníamos que presentar esta documentación que suscribimos, obviamente aconsejados en este caso por Claudio Martínez”.

Posteriormente, informó que el 26 de diciembre se realizó el acta constitutiva del nuevo club, denominado Asociación Civil Club Deportivo Universitario de Villa María.

Hasta que en el momento del fixture no fueron incluidos porque, según averiguaron, “no habíamos presentado la documentación de la asociación civil”.

En este punto, Carrizo reveló que “en eso fue toda la mecánica que tuvimos este fin de semana”. “Particularmente quiero destacar la predisposición de Pato (Joselito Bernadó), que fue crucial llamando a todo el mundo. También quiero resaltar la gran mano que nos dio Claudio (Martínez) asesorándonos, diciéndonos qué había que presentar, qué no, y dando raíz de cuál era el problema: que no habíamos presentado documentación. Y, dicho sea de paso, aún en la Liga Villamariense no hemos llevado la documentación que sí llevamos al Consejo Federal, lo que es fundamental y lo vamos a realizar en los siguientes días”.

“Mañana (por hoy) es el turno con Inspección de Personas Jurídicas para llevar toda la documentación y que nos puedan rubricar y sellar por parte de ellos la formalización del trámite, que lo tenemos iniciado; está todo digital, contamos con el acta constitutiva y demás papeles. Esa fue toda la documentación que se presentó en el Consejo Federal y que lo dio como pertinente para que podamos participar”, añadió.

Y en cuanto a las razones de por qué elevaron la documentación al Consejo Federal y no en primer término en la Liga, comentó: “Fue más que nada por la celeridad de poder quedar incluidos y fue lo que salió en la resolución del Consejo; por eso, una vez que tengamos mañana (por hoy) el sellado, lo llevamos a la Liga y queda presentado; de eso están al tanto las autoridades”.

También Carrizo reconoció que “otro gran eslabón fue Emeterio (Farías), con sus gestiones en el Consejo” y, a continuación, el entrenador Joselito Bernadó agregó que el intendente “Martín Gill solo nos hizo el contacto para poder hablar; la comunicación (con Farías) la hice yo directamente y en todo momento Emeterio nos hizo saber lo que se había movido el presidente de la Liga (Martínez) para que se pueda rever esa situación. Todo lo hicimos porque a nosotros nos parecía que estábamos en tiempo y forma”.

Seguidamente, Bernadó sostuvo que “somos un club muy nuevo y, para serles honestos, evidentemente administrativamente cometemos un error atrás de otro. No tenemos dirigentes avezados ni formados ni experimentados en este tipo de situaciones y digamos que, cuando nos vimos puestos en una zona, omitimos todo lo otro. Evidentemente no era así y cuando vamos al fondo de la cosa, algo de razón tiene AFA de habernos corrido, por así decirlo”.

“Por eso -amplió- se volvió a mandar todo, porque teníamos toda la intención y posiblemente cometimos un error administrativo de no llevar esos mismos papeles a la Liga, porque era cuestión de hacerles una copia, nomás”.

Ahondando en lo que fue el procedimiento para lograr la reinclusión en el certamen, lo que generó cierto malestar en el seno de la Liga, al igual que la participación de Farías y Gill, tal cual se expuso en la primera reunión de Consejo del último martes, Bernadó especificó que “ciertamente eso era lo correcto, pasa que la idea de Matías (Carrizo) era esperar a tener todo conformado para llevarlos a la Liga, porque si no, eran trámites solamente en espera. Aunque ahora nos encontramos con algunas dificultades, y es real, porque para la Liga nosotros desaparecimos, ya que hasta el 31 de diciembre éramos una fundación y ahora nuestra Liga no tiene nada, digamos, de la nueva asociación civil. Pero fue solamente una equivocación y no con la intención de otra cosa”.

Afiliación y fichajes

Con respecto a que aún resta la afiliación en la Liga local y luego el fichaje de jugadores, Carrizo expresó: “Cuando tenga los papeles de la IPJ serán presentados en la Liga y allí, mediante el acuerdo de toda la comunidad de la Liga, se hará la aprobación en este caso de la afiliación del club para que pueda participar, para después hacer todos los fichajes”.

A la vez, Bernadó manifestó que “seguramente vamos a seguir dependiendo de la buena predisposición de la gente de la Liga, no sólo de Claudio (Martínez), sino de todos. Es un trámite que, aparte de muy costoso, es extremadamente complejo. Y si hubo una buenísima predisposición por parte de la Liga para que se revea esto, ojalá que pueda haberla para este lado porque todas las intenciones están en el sentido de cumplimentar con lo reglamentario”.

“Si un 26 de diciembre, en plena fiesta, estábamos formando el club, haciendo gestiones, queda en claro que intenciones no faltaron, pero también sabemos que todo lo reglamentario está para cumplirlo”, redondeó.

Más refuerzos

En el plano futbolístico, Bernadó reiteró que las incorporaciones confirmadas son las de Brian Verón, Fabián Martínez, Nicolás Gayoso y Federico Falco, y que en estos días se le sumaron las del defensor Daniel Berterame (ex Alem y San Lorenzo de Las Perdices) y el goleador Mauro Fuente, quien precisamente tuvo un paso por el equipo en los primeros años de la Uni.

También informó que “estamos en la espera de la confirmación de un segundo arquero” y, posiblemente, de otras caras nuevas porque “hay jugadores propios que no van a estar como Federico Cipolat, que aceptó otra propuesta; Francisco Monetto, quien es el jugador de creación que tenemos y fue operado, y además Lucas Sosa, su habitual remplazante, se desgarró”.

“Tenemos la necesidad de cubrir porque son dos torneos en simultáneo que hay que jugar”, recalcó.

Ante el quiebre de la pretemporada, tras haber quedado en primera instancia fuera del torneo, comentó que “al haber sido intermitente la pretemporada sabemos que a lo mejor no vamos a empezar a jugar con los jugadores al cien por cien, pero queremos que el equipo largo nos posibilite las variantes”.

También reconoció que hubo diálogo con Ayrton Páez, Claudio “Lana” Díaz y Fabián Montiel, aunque por diferentes cuestiones no pudieron concretarse sus arribos.

“Una etapa más de aprendizaje”

En otro aspecto, haciendo hincapié en el proyecto deportivo que encabeza en la entidad, Bernadó fue contundente sobre la participación en el Federal Amateur: “Quizás sea lo que la sociedad y, a lo mejor los periodistas por estar en el tema, estaban esperando. Pero esto es una etapa más del proyecto”.

“Cuando empezamos tuvimos el yerro de salir dos veces campeones y parecía que veníamos a comer el mundo futbolístico villamariense. Que Universidad se comía a Alumni. Y no nos ayudó nada salir campeones el primer año”, añadió.

“De hecho, estuvimos un rato largo para aparecer nuevamente en las finales. Básicamente el proyecto es trabajar con las divisiones inferiores y conformamos las seis categorías. Además, cada vez que se fue un jugador que era pago los remplazamos con alguien propio, a excepción de Gastón Moyano y alguno más, y el dinero que usábamos para pagar a ese jugador lo utilizamos sumando gente en inferiores, incorporando a Jorge Alfonso, y al mismo Chino Moyano y Tomás Pratti como entrenadores en las inferiores…”, destacó.

“Es decir, a esto lo tomamos como una etapa más de aprendizaje del proyecto; y sí dentro de cinco o seis años encararemos este torneo de mayor complejidad y organización con jugadores propios”, sintetizó.

Para más, dijo que “todos los clubes que juegan un Torneo Federal tratan de fichar a los jugadores para todo el año, y nosotros es al revés, el 90% es por el Federal, porque no queremos que se nos haga un cuello de botella y no poder jugar el torneo local con jugadores míos”.

“Nos encanta salir campeones y esas cosas, pero si traigo diez refuerzos para la Liga local estamos mal como proyecto. Por lo que es evidente que tengo que sacrificar resultados si quiero que los chicos agarren experiencia y si no los pongo, ¿cómo hago? Sin dudas me interesa ganar y hasta lloramos como una madre cuando perdimos las finales. Sin dudas un título te da felicidad y te afirma el proyecto, pero no es algo que nos determine”, sostuvo.

“Esta participación es únicamente con el ánimo de aprender todo esto. Obviamente que si llegamos a clasificar, va a ser hermoso, pero todo tiene su tiempo. Los proyectos son a largo plazo”, concluyó.