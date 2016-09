Volvieron a pedir la auditoría externa

El bloque de la minoría insistió en que haya un control externo sobre la última gestión de Accastello y pidió que Martín Gill dé “una señal concreta a la ciudadanía”

La presidenta del bloque Juntos por Villa María, Nora Landart, indicó que la bancada reiterará su solicitud al intendente Martín Gill, para que se trate el proyecto presentado apenas asumieron, con el fin de que instruya una auditoría externa sobre la gestión de su antecesor, Eduardo Accastello.

La edil hizo estas declaraciones a raíz de que ayer se conoció que se abrió una investigación en la Justicia Federal de Buenos Aires por una denuncia del extribuno de Cuentas, José Naselli.

“Las personas que están involucradas en esta denuncia, al menos una de ellas tuvo una responsabilidad primaria en el manejo de los fondos públicos en esa gestión”, dijo en alusión a la exsecretaria de Economía y actual concejal, Verónica Navarro.

“Frente a esta circunstancia, creemos que es necesario que se realice una auditoría externa sobre la gestión anterior. Por lo tanto, hemos pedido al intendente que de manera inmediata le dé curso a ese proyecto”, remarcó.

“En este momento también vamos a pedirle a los concejales del oficialismo que aprueben el proyecto para instruir una auditoría externa porque ahora ya no se trata de la opinión de la oposición, que fue descalificada a lo largo de tantos años en Villa María”, señaló Landart.

“Ahora hay otros hechos que son suficientes y, si no permiten que el Concejo Deliberante apruebe el proyecto de auditoría externa porque la mayoría de los concejales del oficialismo fueron fucionarios del Gobierno accastellista del cual se sospechan irregularidades, creo que el intendente debe emitir una señal concreta a la ciudadanía, que hoy ya colectivamente está preocupada y necesitando esclarecer estas presuntas irregularidades y esta forma de manejar los recursos públicos, que son los recursos de todos”, consideró la edil.

Hay que dejar que la Justicia actúe

“Quiero hacer una mención especial a los extribunos de Cuentas Naselli, Gustavo Maristany y Andrea Mussa por toda la tarea que realizaron”, afirmó.

“Sobre el proceder de los fiscales locales no voy a emitir una opinión. Fui una de las firmantes del pedido de jury de enjuiciamiento al fiscal Gustavo Atienza, entonces desde mi proceder puedo decir que no sólo doy opiniones sobre su labor como fiscal, sino que hago lo que el derecho me permite. Más allá de opinar sobre el desempeño de los fiscales en la ciudad, las acciones que tuve que llevar adelante, las hice en su momento”, recordó Landart.

“Por lo tanto, entiendo que hay que dejar que la Justicia realice su trabajo, que avance con la investigación, la existencia de dos contratos mellizos es un tema que yo en su momento denuncié públicamente, por lo que desde mi labor como funcionaria pública creo que he cumplido con lo que me corresponde”, sostuvo la presidenta del bloque de la minoría.

“Por trascendidos periodísticos sé que no hay un procesamiento. De todas formas, no nos compete a nosotros en esta instancia pedir el apartamiento de las funciones de los concejales involucrados en la denuncia. Entiendo que si van o no a pedir una licencia es una decisión personal que deben asumir los ediles en función de los parámetros éticos que sostienen. No voy a hablar de eso”, aseguró para concluir.