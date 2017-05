¿Y a mí cuándo me tocará tener un trabajo?

El exempleado municipal reclamó trabajo y vivienda, “tal como me lo prometió el intendente en persona”. Valoró la política de inclusión del Estado local, que permitió acceder a un empleo a 18 personas con discapacidad, pero se pregunta cuándo llegará el momento en que le corresponda a él

Luis Pedro García, conocido en la ciudad como Gardelito, está atravesando una difícil situación desde hace un año y siete meses, cuando falleció su madre.

El fue empleado contratado en la Municipalidad y cuando las autoridades decidieron prescindir de sus servicios, inició una demanda laboral.

“Estoy muy agradecido del intendente Martín Gill por toda la ayuda que me brinda, pero hicimos un acuerdo por el que yo desistía de mi reclamo laboral y la Municipalidad me devolvía el trabajo y me garantizaba una vivienda”, dijo a EL DIARIO.

“Mi parte la cumplo, pero hace un año y siete meses que desesperadamente necesito un trabajo y todavía no tengo respuesta”, señaló, mostrando una nota publicada en este medio, en la que el intendente explica la política de inclusión laboral por la cual incorporaron a 18 personas con discapacidad. “Me parece muy bien eso, no estoy en contra de que ellos trabajen… pero me permito preguntar ¿y yo para cuándo?”.

Reiteró el agradecimiento por toda la ayuda recibida de parte de la Municipalidad y del intendente: “No me olvido de que cuando murió mi mamá me eximieron de pagar impuestos por el nicho y personalmente Gill me ayudó para que ella tenga una placa para recordarla”, dijo. “También agradezco todo lo que recibo de parte del área de Inclusión, que me posibilita contar con un techo alquilado; pero, en realidad, lo que más deseo es poder ganarme la vida trabajando, como hice por años en la Municipalidad, donde siempre cumplí y me gané el cariño de toda la gente”, concluyó.