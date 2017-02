Ya funciona el refugio para mujeres víctimas de violencia

El lugar cuenta con medidas de seguridad permanentes y está pensado para que las mujeres, con o sin hijos, puedan instalarse temporalmente. Cuenta con equipos de psicólogos y trabajadores sociales

El primer refugio para mujeres víctimas de violencia de género puesto en funcionamiento por un municipio del interior de la provincia de Córdoba abrió en nuestra ciudad.

El albergue, denominado Casa Mujer, fue inaugurado oficialmente ayer por el intendente Martín Gill, y congregó a funcionarios del Poder Judicial, autoridades provinciales y representantes de organizaciones que trabajan contra este fenómeno social. El inmueble fue cedido en comodato al municipio por el Patronato de la Infancia.

“Este es un refugio temporal, que va a tener capacidad para 15 personas entre la mujer y la mamá que venga con sus hijos”, expresó el intendente Martín Gill en diálogo con los medios. Además, el albergue cuenta con cuatro cunas, haciendo un total de 19 plazas.

“Lo que hemos realizado es un protocolo de funcionamiento de la casa. No es un refugio permanente, sino temporal y ocupa dentro del protocolo de abordaje de la víctima un momento o una etapa”, añadió.

El jefe comunal destacó que este es un paso muy significativo desde lo simbólico y desde la concreción de una medida real para enfrentar “una problemática acuciante como es la violencia, fundamentalmente la generada contra la mujer y contra el entorno familiar”: “Es una medida preventiva, que implica brindar una posición auxiliar al Poder Judicial, un remedio provisorio hasta que se solucione el problema y se reimplante o vuelva la mujer a su entorno normal”.

Función de hogar

El municipio ha reacondicionado la casa: “Surge de un convenio a través del cual vamos a estar empleando parte del Patronato para el Centro de Asistencia a la Víctima y esta vivienda para el Refugio de víctimas de violencia familiar”.

Se han recuperado integralmente las instalaciones, techos, desagües, paredes y la construcción a nuevo de los baños. Además cuenta con un gran sistema de seguridad, con cámaras y rejas.

“Tiene tres habitaciones, un patio donde se ha generado un sector de juego para los chicos y una cocina y hall que van a funcionar como espacios comunes, con televisor y juegos, pero sin perder la intimidad de un hogar y una familia. Hasta la comida no perecedera está ya colocada en su lugar en las despensas para que ya empiece a funcionar”, detalló Gill.

En el sector de garaje se adecuaron dos boxes para que el equipo técnico formado por psicólogos y trabajadores sociales puedan trabajar y un sector donde va a haber una guardia policial permanente, las 24 horas, que junto con el servicio de seguridad, las rejas y todos los elementos que se han puesto impidan la vinculación de quien pueda estar ejerciendo algún tipo de agresión.

Cómo se accede

“Generalmente hay distintos medios por los que se accede, muchas veces la propia víctima pide asistencia, en otros casos es el Poder Judicial el que nos puede solicitar o las organizaciones que trabajan en la materia”, explicó Gill.

“Esto ya viene desarrollándose a partir de lo que es el área de la Secretaría de Inclusión, que sin tener un refugio muchas veces interviene alquilando un hotel, hospedaje o residencia, para la situación de emergencia”, agregó.

La casa va a contar con un equipo técnico de la Secretaría de Inclusión, que intervendrán junto con equipos del Poder Judicial.

El tiempo de permanencia dependerá de cada caso, pero el protocolo ha fijado un plazo máximo que en alguna situación excepcional se podrá contemplar y extender: “Pero es un tiempo en el que se procura que la mujer regrese a su entorno, habiendo cesado la situación de violencia que ejercen sobre ella”, finalizó.

“Lo celebramos”

“Lo celebramos y la idea es seguir sumando y trabajando para que día a día sean menos las noticias sobre violencia hacia la mujer”.

Así lo manifestó a EL DIARIO Carola Marchisio, referente de la organización Las Juanas, quien agregó además que la apertura de este lugar significa un gran paso y destacó que traduce la voluntad política por parte del Gobierno municipal de dar respuestas: “Creemos que es una medida preventiva y para resguardar la vida de muchas mujeres que están en situaciones extremas de violencia. Sabemos que la problemática es muy amplia, compleja y que tenemos que sumarnos todas y todos para poder ir modificando lo cultural. Tenemos que poder pensar esto como algo muy amplio y que nos compete absolutamente a todas las personas de la comunidad”.

“La propuesta fuerte que tenemos ahora es hacer un observatorio para poder obtener una cifra oficial, pero lamentablemente desde el Juzgado de Menores hace ya cinco meses que no se aportan datos de cuántas denuncias se reciben a diario. Hasta octubre del año pasado, según las estadísticas de ese momento, se recibían en el Juzgado entre 15 y 30 denuncias diarias por violencia de género y familiar”, expresó la referente.

EL DIARIO intentó hablar con Inés Mariel, jueza de Menores, quien se encontraba en el lugar, pero rechazó el pedido. Sólo expresó que “en un tiempo” darán a conocer cifras oficiales a quienes consulten.

“El Estado nacional está ausente”

La legisladora provincial Nora Bedano también estuvo presente en la inauguración de ayer. Al ser consultada por este medio sobre el significado de este refugio en la ciudad, destacó: “Creo que estos espacios que proporciona el Estado municipal, en este caso, son imprescindibles y debieran estar en las agendas de todos los gobiernos municipales. No me cabe duda que el Gobierno de la provincia de Córdoba acompaña, apoya y contribuye y también por supuesto debería ser a nivel nacional, que hoy está totalmente ausente”.

“Las estadísticas nos preocupan, no sólo cuando se llega a la figura del femicidio, sino sobre la cantidad de mujeres y niños que sufren situaciones de violencia y no pueden permanecer a continuación del acto violento, ya sea verbal o físico, en el mismo lugar donde reside la persona que ha provocado esa violencia, por eso estos lugares son muy importantes. El deseo es que ojalá siempre haya camas vacías, que se puedan arreglar las situaciones en los ámbitos familiares”, finalizó la legisladora.

“Es un orgullo para la provincia”

Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, arribó a la ciudad para esta apertura y fue la encargada de hablar primera en el acto inaugural. Minutos después del corte de cintas tradicional y de hacer un recorrido por las instalaciones, la secretaria habló con EL DIARIO: “Es un orgullo para la provincia de Córdoba y para todas las mujeres, que una ciudad cabecera como Villa María cuente con un refugio, un espacio de calidad para las mujeres que buscan salir de la situación de violencia, tanto ellas como sus hijos”, fue lo primero que expresó.

Además destacó que este tipo de albergues que contienen a la mujer, son una herramienta fundamental: “Porque a la hora de tomar la decisión de irse del hogar y cortar con la situación de violencia, si no están los recursos disponibles y de fácil acceso, es muy difícil que lo pueda hacer”.

La funcionaria adelantó que ya se está trabajando con los equipos de la provincia para coordinar los programas de asistencia a la víctima de violencia y que lleguen de manera directa a las mujeres de nuestra ciudad: “El tiempo en el refugio se va a complementar con becas de alquiler que dispone la provincia. Son unas becas de hasta 5 mil pesos por 24 meses. Esto le garantiza a la mujer que si toma la decisión de irse de la casa, pueda hacerlo tranquila y tener un lugar donde residir”.

“Aspiramos a que estas situaciones de violencia tengan un fin, cuando todos nos comprometamos a luchar verdaderamente, empezando con las prácticas violentas que a veces naturalizamos cada uno de nosotros en el vínculo con los otros”, expresó y agregó: “No es un problema que está alejado de la realidad de cada uno, por eso los programas no son de las localidades ni de los funcionarios, son de las mujeres”.

¿Y los hombres violentos?

Al ser consultada por este medio sobre si dentro del protocolo de asistencia a la víctima está prevista alguna medida para con el hombre violento, la secretaria provincial manifestó: “Existen medidas a tomar dentro del protocolo provincial para las víctimas. Siempre el peso estuvo en la mujer, como único objetivo de la situación y no vimos que esa mujer es ella y sus hijos y fundamentalmente está el agresor, el victimario, que parece que hubiera quedado aislado de esta situación y es el principal protagonista. Si el hombre, además de todo lo que tiene que hacer de acuerdo a las normas vigentes, no toma conciencia de su problema, si no es capaz de reflexionar sobre sus conductas y comportamientos, puede ir uno o diez años a la cárcel, pero esa conducta se va a acrecentar”.

Para eso: “Se trabaja para que desaprenda todo lo que durante su vida aprendió y empiece a vivir una vida distinta, sin violencia”, finalizó.

