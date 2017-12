“Ya me cansé de Buenos Aires”

Este año participó de la tira “Las Estrellas” en Canal 13 y hace poco del filme “No llores por mí, Inglaterra”. Ahora prepara un unipersonal para llevar al Viejo Continente mientras estudia el oficio de hacer máscaras

El año 2017 ha sido más que productivo para Federico Cécere (34 años), el actor villamariense radicado en Buenos Aires.

Giró por distintas provincias argentinas con la obra “La denuncia” (junto a Marcelo Mazzarello, entre otros), participó con un pequeño rol en la popular telecomedia “Las Estrellas” en Canal 13 (con el personaje Gerónimo) y grabó semanas atrás como extra en la superproducción cinematográfica “No llores por mí, Inglaterra” del director Néstor Montalbano, responsable de filmes, igualmente cómicos como “Soy tu aventura”.

Pero no pretende seguir por el mismo camino, al menos por un buen tiempo.

“Me cansé de Buenos Aires realmente”, confesó a EL DIARIO. “Después de nueve años viviendo en la ciudad ya no doy más. El otro día estaba andando en moto y era prácticamente un caos. No veía las horas de venirme un rato a Villa María”, comentó.

Por tal motivo, luego de ofrecer un par de funciones más con la pieza teatral durante el mes de enero en Rosario y en Tigre, armará un pequeño espectáculo para incluirlo metafóricamente en las valijas con rumbo a Europa. “Si no me salen laburos en lo artístico haré lo que sea, como lo hice antes. Ya sea de carpintero o cocinero, da igual. Un amigo me dijo que con el tiempo que tengo viviendo en Capital Federal ya obtuve un máster en supervivencia”, acotó entre risas.

De todo un poco

Vale recordar que, a poco tiempo de instalarse en Buenos Aires, en 2009, Federico obtuvo un casting para formar parte del espectáculo infantil “El hombre araña” (premio ACE a la mejor producción para dicho público), con el cual lograría recorrer durante dos años países como Chile, Brasil y México. “Pude actuar en el prestigioso Auditorio Nacional donde han pasado miles de grandes artistas”, recordó.

Más tarde llegaría la intervención, con voz en off, del filme de animación “Metegol” de Juan José Campanella (en el personaje “El Cordobés”) y de la participación en el espectáculo “El asombroso musical de Zamba y San Martín”, en Tecnópolis, en un salón gigante ante 8 mil personas.

“Por suerte he trabajado en teatro, en la escena independiente y en la comercial, en croma, con voz en off, en tele y en cine y al lado de gente talentosa. No me puedo quejar”, subrayó.

En “No llores por mí, Inglaterra”, Federico interpreta a un inglés que le enseña a los argentinos a jugar al fútbol en plenas invasiones en época de colonia. La película cuenta con la actuación de Mike Amigorena, Luciano Cáceres, Gonzalo Heredia, Diego Capussotto, Mirta Busnelli, Gillespi y exfutbolistas como José Chatruc y Fernando Cavenaghi. “Es realmente un delirio”, sentenció Cécere quien participó del rodaje en la base militar de El Palomar.

Por otra parte, el actor comentó que está aprendiendo a hacer máscaras junto al gran maestro Alfredo Iriarte, conocido en todo el mundo. “Ha vendido sus trabajos en los cinco continentes. Ese oficio me encanta y creo que puedo seguir por ese camino como una veta más”, añadió.

Por último, contó que sus compañeros del grupo teatral están ideando una nueva obra para 2018, alusiva al “terror gauchesco”. “Se incluirán personajes míticos como el Lobizón, la Llorona o fenómenos como la ‘luz mala’. Si llego a volver al país me incorporaré a la producción”, agregó.