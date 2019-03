El DT de Alumni, Raúl Bocha Maldonado (foto), apuntó que la caída le dejó una “sensación rara”, volvió a remarcar la ineficacia de sus dirigidos y dejó en claro que a partir de esta derrota ya no “hay más margen de error”.

Sobre la derrota, explicó que le generó “una sensación rara. En el primer tiempo tuvimos las mismas situaciones de goles que ellos, pero el rival las metió y nosotros no”.

“Somos un equipo que la tenemos, jugamos bien, pero a veces no profundizamos”, agregó y redondeó que “la explicación es que no la metemos adentro. Somos un equipos que jugamos bien, a veces vistosos, pero no convertimos”.

“Cometimos muchos errores, no ganamos una segunda jugada en todo el partido y los goles fueron casi todos iguales”, comentó a continuación.

Y, en referencia a los goles casi similares de su rival, detalló: “El rival ganó siempre la segunda pelota, a partir de ahí el diez se despegaba del lado del seis (Azcurra), la enviaba afuera, llegaba el centro y gol”.

“La falla es que quedábamos largos. La defensa tiene que achicar para adelante, pero quedaban los dos internos pasados, no nos adelantábamos y cuando llegábamos a las marcas, ya era tarde”, describió.

“Esta rarísimo el torneo. A partir de ahora no hay margen de error. Por eso necesitábamos muchísimo estos tres puntos”, se lamentó a continuación y, sobre el próximo rival, expresó: “Juventud es un rival durísimo. Para mí, es el que mejor juega, con trato de la pelota. Atenas es más práctico, directo, pero Juventud te maneja la pelota en todo el tiempo. Será un partido durísimo”.

“Hay que trabajar más que nunca, y levantar anímicamente a los chicos”, cerró.