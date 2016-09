Zazzetti denunció a Accastello

Los hechos denunciados surgen del informe de la AGN y de datos que aportó el excandidato; la denuncia involucra también a Navarro y Bernaus

El excandidato a intendente de Juntos por Villa María Juan Zazzetti presentó ante el Juzgado Federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, en Comodoro Py, una denuncia penal que involucra al exintendente Eduardo Accastello, al director del Eninder, Edgar Bernaus, y a la exsecretaria de Economía del municipio, la actual concejala de Villa María para la Victoria Verónica Navarro, entre otros.

Los hechos denunciados por Zazzetti, quien fue acompañado de las ediles Karina Bruno (PRO) y Giselle Machicado (Frente Cívico), surgen del informe de la Auditoría General de la Nación aprobado por resolución de junio pasado, como el sobreprecio en obras públicas y numerosas irregularidades en el Eninder.

Según se informó, se trata de una denuncia penal ampliatoria y/o complementaria de la que se está tramitando en la misma fiscalía y que involucra además de los villamarienses al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas, el detenido José López, y a los exsubsecretarios Abel Fatala y Carlos Kirchner.

Falta de controles

En los hechos que se denuncian se señala que la modalidad de gestión de los fondos nacionales transferidos al Eninder se caracterizó por la insuficiencia de controles por parte de quienes tenían responsabilidad por su giro y aplicación, evidenciando la inobservancia de la ley, ignorando las herramientas legales necesarias para la gestión de los fondos públicos con transparencia, eficiencia, eficacia y economía, dando lugar en consecuencia a la eventual comisión de ilícitos contra la administración pública.

“Inexistencia de controles, doble rendición de fondos, certificación inexacta de avances de obras, retrasos injustificados en los plazos de ejecución, sobreprecios, tercerización de obras por parte del Eninder que generaron mayores costos a los municipios, ejecución de fondos nacionales por parte de un ente carente de control externo, órdenes de pago duplicadas e imputaciones imprecisas de gastos por parte del Eninder por las obras de pavimentación”, son algunos de los hechos enumerados por el denunciante.

También se da cuenta que sobre un total de 10 obras convenidas con los municipios pertenecientes al Eninder existieron retrasos en el 80% de ellas, sin existir en la documentación relevada razones que justifiquen esas demoras. Los retrasos variaron entre los cinco meses (para la obra de ejecución de la estructura de techos y cubierta del Anfiteatro) hasta 28 meses (para la construcción del puente Villa María-Villa Nueva).

De los 51 municipios que integraban el Eninder en el período auditado, sólo 12 (el 23,53%) recibieron obras y de esos 12, el municipio de Villa María recibió el 61,02% de los fondos transferidos por el Gobierno nacional.

La Municipalidad de Villa María rindió, a través de su Secretaría de Hacienda, la aplicación de los fondos transferidos por la Jefatura de Gabinete con la misma documentación que acompañó la rendición de los fondos transferidos por la Subsecretaría de Obras Públicas (SSOP). Ante ambas, la Municipalidad presentó la misma orden de pago (OP) que emitió a favor del Eninder, así como la misma OP mediante la cual el Ente abonó el trabajo realizado a la empresa Cinter SA y el mismo recibo emitido por la firma contratista.

“Sólo el 4% de las rendiciones fue presentado en término, pese a ello, el Gobierno nacional continuó transfiriendo fondos sin interrupción. En las OP emitidas por el Eninder por las obras de pavimentación se detectaron algunas duplicadas e imputaciones imprecisas de gastos. Además, se detectó que había dos juegos de certificados de avance de obra, el que la empresa constructora le presentaba al Eninder y el que el Ente le presentaba a los respectivos municipios. Por ejemplo, en el caso de la obra de Villa María 100 cuadras, el Eninder certificó en mayo de 2009 un 89,45% de avance de obra, cuando la empresa había certificado el 16,91%”, detalló Zazzetti.

“En todas las obras de pavimentación relevadas, el Eninder informó a los municipios avances de obra que aún no se habían alcanzado, lo que le permitió cobrar por adelantado trabajos aún no realizados y generar, consecuentemente, excedentes financieros. En definitiva, el Eninder dispuso de fondos que pertenecían a cada municipio para fines diferentes a los convenidos entre cada localidad y el Gobierno nacional, cuando ello no está previsto en los convenios suscriptos”, agregó.

Sobreprecios

La fijación de precios la hacía el Eninder y no la SSOP, lo que permitía o facilitaba la existencia de sobreprecios.

En el 100% de las obras de pavimentación incluidas en la muestra, el valor por cuadra superó en un 140% promedio el costo vigente a la fecha de la firma de los contratos.

En el caso del puente Villa María-Villa Nueva, el monto original fue de $14.000.000, posteriormente acordaron un nuevo presupuesto estimado de $19.460.000. Adjudicada la obra por el Eninder a la empresa Vialco SA, el importe se elevó a $20.866.900. Con la modificación del nuevo trazado, el monto llegó a $24.389.301,68. Finalmente, debido a las redeterminaciones de precios realizadas en el marco del Decreto 1.295/02 que establece la metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública, el monto final fue de $28.315.899,13.

“Creo que esta es la punta del ovillo”

“Nos encontramos con muchos datos que llegaron a nuestras manos, con pruebas importantes, y actuamos. La denuncia se basa en el informe de la AGN, más datos que hemos ido recolectando, como, por ejemplo, cómo se hacían las certificaciones, la colocación de precios por parte del Eninder, la falta de controles y otras cosas que explican los sobreprecios”, explicó Juan Zazzetti a EL DIARIO luego de la presentación.

“Creo que esta es la punta del ovillo, se están analizando más datos, pero los que están presentados son contundentes, porque están las pruebas sobre la mesa. Nosotros aportamos las pruebas, la Justicia será la encargada de juzgar lo que va a hacer con esto. Tengo esperanzas de que la Justicia avance e investigue hasta las últimas consecuencias. Encontramos muy buena predisposición en la Fiscalía y en el Juzgado, ahora vamos a esperar a ver cómo avanza”, afirmó.

“Hice esta presentación porque siento una obligación moral con la gente que me votó confiando en un espacio de transparencia y honestidad, ya que en mi campaña dije que había visto mucha injusticia en el manejo de fondos públicos, y que esto perjudica a los más vulnerables”, concluyó.