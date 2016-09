“Zazzetti desconoce cómo es la operatoria de una gestión municipal”

La exsecretaria de Economía reconoce que firmó órdenes de pago destinadas al Eninder, como cuestionó el dirigente del PRO, pero porque “el municipio no puede gastar ni un solo peso” sin librar esa documentación

“No me interesa confrontar en lo personal con el doctor Zazzetti, pero sí creo que evidentemente él desconoce cómo es la operatoria de una gestión municipal o los mecanismos y procedimientos”.

La frase es de Verónica Navarro, extitular de Economía del municipio, quien respondió a los dichos de Juan Zazzetti, el excandidato a intendente por la alianza del Frente Cívico, PRO y radicalismo, quien dijo a EL DIARIO que existe una vinculación suya porque desde la cartera que ella encabezaba “salieron órdenes de pago” destinadas al Eninder.

“Cuando el municipio tiene que comprar un medicamento, hacer una obra, dar un subsidio o comprar un pañal para el Hogar de Ancianos, todo sale mediante una orden de pago. El municipio jamás puede gastar ni un solo peso sin una orden de pago de la Municipalidad”, explicó Navarro sobre esa acusación, y agregó que “evidentemente como secretaria de Economía me ha tocado ejecutar muchísimos pagos que venían dados a través de una contratación de compra o a través de un decreto que ordenaba pagar algo”.

“Todas las operatorias del municipio se hacen mediante órdenes de pago, no es extraño, es lo más lógico. Lo que tenemos que revisar, y que es lo que el tribunal controla, es la legalidad. Por supuesto que sé las órdenes de pago que firmamos”, remarcó.

En ese sentido, y mostrando la documentación, manifestó: “Esta es la orden por el anticipo por la obra de más de 20 millones de pesos del techo del Anfiteatro y acá se ven las firmas de los tres tribunos de Cuentas. Un decreto me indica a mí, como secretaria de Economía, que debo pagarlo y a quién. El tribunal es quien autoriza o no y acá se ve la orden con la autorización de los tres tribunos, ¿cómo no lo voy a pagar?”.

A su vez, Navarro cuestionó a Zazzetti, quien dijo que “no nos fijamos quién está metido” cuando este medio le preguntó por qué no denunció a Javier Pretto (presidente del PRO en la Provincia y vicepresidente del Eninder durante el período relevado por la AGN).

“La verdad que son un poco raras las expresiones y creo que están teñidas de intencionalidad, porque justamente en todas las obras que interviene un municipio no las puede firmar, a cargo del Ente, el intendente de ese municipio, por lo que todas las obras de Villa María tienen la firma de Pretto. ¿Cómo que no está metido? El era la autoridad del Eninder para todas las obras que se hicieron en Villa María”, afirmó la exsecretaria de Economía en la última gestión de Eduardo Accastello.

Finalmente, lanzó: “Invito personalmente al doctor Zazzetti a que discutamos estos temas en una mesa, a que él se siente y me pregunte todo lo que quiera saber, porque tengo toda la documentación respaldatoria de todo lo que se hizo”.